«موديز» ترفع تصنيف ودائع «الإمارات دبي الوطني»

المصدر: (دبي ـ مصطفى درويش)

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ثبتت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيفات الودائع طويلة الأجل والتصنيفات غير المضمونة لبنك الإمارات دبي الوطني عند A2، ورفعت النظرة المستقبلية لتصنيفات الودائع طويلة الأجل والتصنيفات غير المضمونة إلى إيجابية من مستقرة.

وثبتت الوكالة التقييم الائتماني الأساسي لبنك الإمارات دبي الوطني (BCA) والتقييم الائتماني الأساسي المعدل عند baa3.

كما ثبتت «موديز» تصنيفات الودائع قصيرة الأجل للبنك عند P-1 وكذلك تقييمات مخاطر الطرف المقابل طويلة وقصيرة الأجل عند A1 (cr)/P-1 (cr) وتصنيفات مخاطر الطرف المقابل طويلة وقصيرة الأجل عند A1 /P-1 على التوالي.

وثبتت الوكالة تصنيفات برنامج الصكوك غير المضمونة بالعملة الأجنبية غير المضمونة الأولى والثانوية لبرنامج الصكوك غير المضمونة الأولى غير المضمونة بالعملة الأجنبية عند (P)A2 و(P)Baa1 على التوالي، إضافة إلى تثبيت تصنيف برنامج الصكوك غير المضمونة الأولى بالعملة الأجنبية المدعوم والمخصص لأداة التمويل شركة صكوك الإمارات دبي الوطني المحدودة عند (P)A2.

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