6.68 ملايين زائر دولي لدبي في 4 أشهر بنمو 11%

المصدر: (دبي – لؤي عبدالله)

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واصلت الحركة السياحية في دبي، مسيرة الانتعاش الذي تشهده منذ بداية العام الجاري، باستقبال الإمارة لأكثر من 1.5 مليون زائر دولي خلال أبريل الماضي.

ليرتفع بذلك إجمالي عدد الزوار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2024، إلى نحو 6.68 ملايين زائر، بنمو %11 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي الذي سجلت فيه دبي وصول 6.02 ملايين زائر، وفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وأظهر التقرير، أن معدل إشغال الغرف الفندقية في دبي وصل إلى %81 في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2024، مقارنة مع متوسط إشغال %80 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين سجل الزوار الدوليون أكثر من 14.7 مليون ليلة مبيت خلال أول 4 أشهر من 2024 مقابل 14.09 مليون ليلة في الفترة المقابلة بنسبة نمو %4.

وكشف التقرير الشهري، عن أن متوسط إقامة الزائر خلال الرحلة الواحدة وصل إلى نحو 3.8 ليالٍ فندقية، مقابل 4 ليالٍ في الفترة ذاتها من العام 2023.

ووفق البيانات، بلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 627 درهماً، مقارنة بـ 599 درهماً في الفترة ذاتها من 2023، ووصل متوسط العائد من الغرف المحجوزة إلى 511 درهماً، مقابل 478 درهماً في 2023.

وارتفعت الطاقة الاستيعابية لفنادق دبي، مع استمرار الافتتاحات الفندقية الجديدة، حيث بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية أبريل الماضي 151.84 ألف غرفة فندقية، بنمو %2، مقارنة مع 148.9 ألف غرفة فندقية في الفترة ذاتها من 2023، وزاد عدد المنشآت الفندقية بنسبة 2 % إلى 831 منشأة فندقية بنهاية أبريل الماضي، مقابل 814 منشأة في نهاية أبريل 2023.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة 5 نجوم على %35 من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي مع 52.6 ألف غرفة فندقية ضمن 164 فندقاً، تلتها الغرف الفندقية 4 نجوم بنسبة %29، مسجلة 43.7 ألف غرفة ضمن 197 منشأة.

كما استحوذت الفنادق المصنفة بين 3 نجوم ونجمة على نحو %9 من إجمالي السوق الفندقية بسعة 28.8 ألف غرفة ضمن 276 منشأة. وبلغ عدد الشقق الفندقية الفخمة 13.9 ألف شقة ضمن 85 منشأة، لتستحوذ بذلك على %9 من حجم السوق الفندقية، في حين استحوذت الشقق الفندقية المتوسطة على نحو %8 مع 12.4 ألف شقة ضمن 109 منشآت.

واستحوذت منطقة أوروبا الغربية على %22 من عدد الزوار القادمين إلى دبي بنحو 1.44 مليون زائر، تليها جنوب آسيا بنحو %17 من إجمالي عدد الزوار بنحو 1.11 مليون زائر، ثم رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية بحصة %16 بنحو مليون زائر.

وكشفت البيانات، عن أن دول التعاون استحوذت على %13 من مجمل الزوار القادمين بنحو 849 ألف زائر، و12 % من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ 783 ألف زائر، و9 % من شمال وجنوب شرق آسيا بنحو 619 ألف زائر، ووصلت حصة الزوار القادمين من الأمريكتين %7، و4 % من أفريقيا بينما %1 من استراليا.

وتدل هذه الإنجازات على جودة وتنوع العروض التي توفرها الإمارة، وما تتميز به من بنية تحتية متطورة، وما يحظى به الزائر من اهتمام، من خلال تقديم أرقى الخدمات له في كل مرحلة من مراحل رحلته.

فضلاً عن التعاون المستمر بين القطاعين العام والخاص لتقديم تجارب في متناول الجميع وتناسب مختلف الأذواق، إلى جانب تنظيم مهرجانات وفعاليات ترفيهية وثقافية ورياضية ومؤتمرات ومعارض لاستقطاب الزوار .

يذكر أن دبي حصلت على المركز الثاني عالمياً بين أفضل الوجهات السياحية لعام 2023 وفقاً لمؤشر يورو مونيتور إنترناشونال لأفضل 100 وجهة سياحية، ما ساهم في تعزيز مكانتها كمركز عالمي مزدهر.

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