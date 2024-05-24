11.2 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في 5 جلسات

المصدر: دبي- محمد عباس

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اجتذبت الأسهم المحلية في أسبوع سيولة قاربت 11.2 مليار درهم، موزعة بواقع 9.06 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و2.1 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 2.99 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 156.7 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 4012.65 نقطة بآخر جلسات الأسبوع، منخفضاً بـ1.37% في 5 جلسات.

وتصدر سهم «الوطنية الدولية القابضة» ارتفاعات سوق دبي في أسبوع، مرتفعاً 31.3%، وصعد الصناعات الوطنية القابضة 15%، وبنك السلام- البحرين 8.6%، والمزايا القابضة 7.9%، وجي إف إتش المالية 7.4%، وبنك المشرق 1.6%.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 8833.5 نقطة منخفضاً 2.3% خلال أسبوع.

وتصدر «أدنوك للحفر» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 3.85 مليارات درهم في أسبوع، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 947.25 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 418.4 مليون درهم.

وصعد في سوق أبوظبي خلال أسبوع أسهم رابكو للاستثمار 6.4%، وجي إف إتش المالية 6%، ومجموعة أغذية 5.8%، ومجموعة أرام 5.3%، وأدنوك للإمداد 4.5%، وإي إس جي 2.97%، وأسمنت الخليج 2.75%.

أداء يومي

وعلى مستوى الأداء اليومي، أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 4012.65 نقطة، منخفضاً 0.27%.

وشهد سوق دبي خلال جلسة أمس تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» بنحو 131.4 مليون سهم بقيمة 51 مليون درهم.

كما شهد السوق تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنحو 16.1 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 24.2 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 8833.5 نقطة منخفضاً 0.63% في جلسة أمس.

وشهد سوق أبوظبي خلال الجلسة تنفيذ صفقات كبيرة على سهم «أدنوك للحفر» بقيمة 3.43 مليارات درهم، حيث تم تنفيذ 196 صفقة على 880 مليون سهم من أسهم الشركة.

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