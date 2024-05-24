25 % نمو أرباح هيئة المناطق الحرة في عجمان خلال الربع الأول

المصدر: عجمان - وام

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أعلنت هيئة المناطق الحرة في عجمان تحقيقها لأداء مالي استثنائي خلال الربع الأول، حيث شهدت زيادة 25 % في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من 2023، ما يؤكد على قوة وتنوع مصادر دخل الهيئة وقدرتها على تحقيق العائد المالي المتميز.

وحققت هيئة المناطق الحرة أعلى إيرادات خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 9 % مقارنة بالربع الأول من عام 2023، ما يعكس النجاح البارز في استراتيجيات الهيئة وقدرتها على تحقيق النمو المستدام.

وحققت الهيئة نسبة إشغال عالية بلغت 97 % لمساحات الأراضي والمستودعات والمكاتب، مما يظهر الطلب المتزايد على الخدمات التي تقدمها.

وفي سياق آخر، شهدت الهيئة زيادة بنسبة 15 % في تجديد التراخيص مقارنة بالربع الأول من عام 2023، ما يشير إلى الثقة المتزايدة للعملاء والشركاء في الهيئة وفي البيئة الاستثمارية في عجمان بشكل عام.

رؤية

وأكد إسماعيل النقي، مدير عام هيئة المناطق الحرة في عجمان، أن الإنجاز يعكس الرؤية الثاقبة لمجلس إدارة الهيئة ودعمها للاستراتيجيات الناجحة التي تعزز جذب الاستثمارات، وتدفع عجلة النمو الاقتصادي في إمارة عجمان.

وأشاد بالجهود المستمرة لفريق العمل وتنفيذهم لاستراتيجيات مبتكرة خلال الأعوام المنصرمة ما يدعم النمو والازدهار، مؤكدا التزام الهيئة بتقديم الخدمات المميزة واستغلال الموارد والإمكانات لجذب المستثمرين.

وأضاف أن الأداء المالي المتميز سيمكن الهيئة من تعزيز التوسع والاستثمار في المستقبل، وسيزيد من ثقة المستثمرين في قدرة الإمارة على تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي على المدى الطويل ويجعلها وجهة مغرية لتطلعاتهم.

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