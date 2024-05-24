«إي أف چي هيرميس» تنجز خدماتها لصفقة طرح «أدنوك للحفر» بقيمة 935 مليون دولار

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «إي أف چي هيرميس»، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي أف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة طرح ثانوي لأسهم شركة «أدنوك للحفر» بقيمة 935 مليون دولار من خلال آلية بناء سجل الاكتتاب المعجل.

وتعد هذه الصفقة هي الأكبر من نوعها على مستوى السوق الإماراتي.

وشهدت الصفقة طرح 880 مليون سهم بسعر 3.90 درهم للسهم الواحد، وهو ما يمثل 5.5 % من إجمالي أسهم رأس المال لشركة «أدنوك للحفر»، فيما ستحتفظ «أدنوك للحفر» بحصة الأغلبية البالغة 78.5 % من أسهم «أدنوك للحفر». وقد قامت إي أف چي هيرميس بدور المنسق الدولي المشترك ومدير الطرح المشترك للصفقة.

نموذج استثماري

وتمثل هذه الصفقة علامة بارزة في سجل إنجازات إي أف چي هيرميس، حيث تعكس الكفاءة والخبرات المتضافرة للشركة بمختلف أسواق رأس المال الإقليمية، كما تسلط الضوء على تواجدها ومكانتها الرائدة في تلك الأسواق. ويعد نجاح هذه الصفقة الاستراتيجية الكبرى نموذجاً استثمارياً جديداً من نوعه على مستوى المنطقة، مما يعزز مكانة إي أف چي هيرميس باعتبارها الشريك المفضل لتنفيذ الصفقات الاستراتيجية بالمنطقة.

شراكة استراتيجية

وأكد علي خالبي، رئيس قسم أسواق رأس المال في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي أف چي هيرميس، أن هذه الصفقة هي السابعة بالتعاون مع شركة أدنوك في أسواق رأس المال، وهي شهادة على الشراكة الاستراتيجية المثمرة مع هذا الكيان العريق. وأوضح خالبي أن الصفقة شهدت إقبالاً كبيراً من المؤسسات الاستثمارية من السعودية والإمارات، فضلاً عن المؤسسات الاستثمارية الدولية، مما يعكس بوضوح اهتمام المجتمعات الاستثمارية بمثل هذه الصفقات الاستراتيجية التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.

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