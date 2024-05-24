«بلومبرغ»: الإمارات تحقق الطاقة الإنتاجية المستهدفة للنفط أسرع من المتوقع

المصدر: أبوظبي ــ د ب أ

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تتجه الإمارات نحو تحقيق كامل المستهدف للطاقة الإنتاجية لقطاع النفط في وقت أسرع من المتوقع.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصادر مطلعة القول إنه من المحتمل وصول إنتاج شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المملوكة للدولة إلى 5 ملايين برميل يومياً خلال العام المقبل أو في أوائل 2026 وليس في 2027 كما كان مستهدفاً.

وتنتج حالياً أبوظبي حوالي ثلثي طاقتها الإنتاجية الفعلية، ويعتبر اقتصاد الإمارة أحد أكثر اقتصادات الخليج تنوعاً والأقل اعتماداً على عائدات النفط، وهو ما يعني أنها الأقل معاناة من تداعيات انخفاض أسعار الخام.

ومن المقرر أن يعقد تحالف «أوبك بلس» للدول المصدرة للنفط اجتماعاً الأسبوع المقبل لمناقشة سقف الإنتاج، وذلك عبر الفضاء الإلكتروني وليس بالحضور الشخصي، كما كان مقرراً في البداية.

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