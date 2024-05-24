«أدنوك» و«أرامكو» تدرسان شراء أصول «شل» في جنوب أفريقيا

المصدر: أبوظبي - رويترز

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ذكرت بلومبرج نيوز، نقلاً عن مصادر مطلعة أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وأرامكو السعودية من بين الشركات التي تدرس عروضاً لشراء أصول تكرير وتوزيع تابعة لشركة شل النفطية الكبرى في جنوب أفريقيا.

وقال تقرير بلومبرج إن شركة ساسول في جنوب أفريقيا تدرس أيضاً تقديم عرض لشراء الأصول التي قد تصل قيمتها إلى أكثر من 800 مليون دولار.

وأضافت بلومبرج نقلاً عن المصادر أن بوما إنرجي، وهي وحدة تابعة لمجموعة ترافيجورا ومقرها سويسرا، وجلينكور يدرسان أيضا تقديم عروض لشراء تلك الأصول قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات في الأسابيع المقبلة.

وقال متحدث باسم شل لرويترز «تواصلت معنا عدة أطراف ذات موثوقية عالية ولا يمكن الكشف عنها في هذه المرحلة».

وقالت بلومبرج إن المناقشات في مرحلة مبكرة وقد تظهر أطراف أخرى مهتمة بتقديم عروض.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت شل إنها ستبيع حصة أغلبية في وحدة تكرير وتوزيع في جنوب أفريقيا بعد مراجعة شاملة لوحداتها وأعمالها في أنحاء العالم.

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