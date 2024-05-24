علامات تجارية جديدة في إيست بوليفارد تعزز مكانة الجادة وجهة عصرية صاعدة

المصدر: الشارقة – البيان

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أضافت «أرادَ» مؤخراً باقةٍ جديدةٍ من منافذ بيع الطعام والشراب والعلامات التجارية لبيع التجزئة في إيست بوليفارد، وجهة التسوّق والحياة العصرية المتنامية في قلب مجتمع الجادة العملاق والبالغة قيمة مبيعاته الإجمالية 35 مليار درهم في الشارقة.

وفي المجمل، فقد تم افتتاح 87 متجراً ومقهى ومطعماً جديداً على طول الشارع التجاري المعروف والذي يمتد لمسافة 2.2 كم، مما يجعله أحد أهم مواقع الجذب الجديدة على مستوى دولة الإمارات.

وأدت عمليات التسليم التي تمت مؤخراً في كلّ من إيست فيليدج ومجمّع نِست السكني بجوار إيست بوليفارد إلى نمو المساحات المفتوحة القابلة للإيجار بنسبة 80% لتصل إلى 130.000 قدم مربع، ووفرت شارعاً تجارياً واسعاً ملائماً للمشاة لإثراء تجربة المقيمين والزوار من مختلف الأرجاء.

وتشمل منافذ البيع التي تم افتتاحها مؤخراً مطعم «بيرنجاك»، المطبخ الفارسي الذي حظي بشعبيةٍ كبيرة في منطقة سوهو بلندن، بالإضافة إلى الفرع الأول من «هوم بيكري» في الشارقة، المقهى والمطعم المعروف.

كما تم كذلك افتتاح أول فرعٍ في الشارقة لمطعم «لابريوش» الفرنسي المشهور في رحاب الجادة، بالإضافة إلى علامة «تي بي كي» الإيطالية الأمريكية والتي افتتحت فرعها الأول في الشارقة والثاني على مستوى الدولة بعد فرع دبي. وإلى جانب تلك العلامات التجارية الرائدة، افتتح مطعم «بيكل.» للوجبات السريعة والمشهور بوجبات البرغر اللذيذة أول فرع له كذلك في إيست بوليفارد بالجادة.

وتضم قائمة منافذ البيع المتوقع افتتاحها قريباً في الموقع كلّاً من مطعم «رانج» الهندي، والذي سيفتتح فرعه الثاني خارج دبي مول، ومطعم «الشيف إياد» المتخصص باللحوم المدخنة الشهية، ومقهى «ليت لاونج» ومطعم «مارا لاونج» المشهور للمأكولات العالمية والذي تنتشر فروعه في جميع أنحاء الإمارات.

وانضمت منافذ البيع الجديدة إلى باقةٍ من العلامات التجارية المعروفة والقائمة حالياً في إيست بوليفارد والتي تشمل «بوسبورس» و«فايف جايز» و«ستاربكس» و«هوف كافيه» و«مون سلايس» و«أوريغامي».

كما يتضمن الموقع عدداً كبيراً من المتاجر والمرافق الخدمية الأخرى بما في ذلك «سبينس» و«كارفور» وحضانة «مابل بير» ومتجر «موموسو» وبنك «أبوظبي الأول»، ومنفذ بيع الأزياء التقليدية «أرتال»، إضافة إلى الصيدليات وصالونات التجميل ومحال بيع وتنسيق الزهور ومحال غسيل وتنظيف الملابس.

نمو الطلب

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: «تساهم توسعة إيست بوليفارد بتعزيز مكانة الجادة باعتبارها أكثر المجتمعات حيوية وحداثة في الشارقة، كما تؤكد على التزام أرادَ بتحسين أساليب الحياة في الإمارة، الأمر الذي سيساهم بدوره في نموها وتطوّرها الاقتصادي».

وأضاف: «الطلب على المساحات التجارية لدينا مرتفع بشكل كبير، مما سيتيح لنا رفد المقيمين والزوار بمزيجٍ مثالي من منافذ البيع والمرافق الخدمية المتنوّعة».

2.4 مليون زائر

وقد رحب إيست بوليفارد بقرابة 2.4 مليون زائر خلال عام 2023، حيث من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بشكل كبير مع قائمة الافتتاحات الجديدة خلال النصف الأول من هذا العام، إضافة إلى باقة المنازل التي تم تسليمها مؤخراً في مجتمع الجادة.

وفي المجمل، تم حتى الآن تسليم أكثر من 7500 منزل في هذا المجتمع العملاق، إلى جانب عددٍ من المرافق الخدمية المتنوّعة والتي تشمل مدرسة سابس الدولية – الجادة، ونادي ويلفِت المتكامل للياقة، وركن زاد للمطاعم، وميدان الجادة للتزلّج، والتي تتربع جميعها وسط مساحاتٍ خضراء رحبة ومنسّقة بعناية من أجل راحة ورفاهية الزوار والمقيمين على حدّ سواء.

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