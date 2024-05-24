«دبي للإنترنت» تستعرض أحدث ابتكاراتها في «جيتكس أفريقيا 2024»

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تستعرض مدينة دبي للإنترنت، الوجهة الرائدة على مستوى المنطقة في دعم مسيرة التحوّل الرقمي، أفضل التقنيات والابتكارات التكنولوجية لشركات أفريقية قائمة ضمن بيئتها للأعمال.

وذلك في معرض «جيتكس أفريقيا 2024»، أكبر معرض لشركات التكنولوجيا والشركات الناشئة في أفريقيا والذي يقام بين 29 – 31 الجاري في مدينة مراكش المغربية.

وانطلاقاً من دورها المحوري في دفع مسيرة القطاع الرقمي المزدهر في دبي، لطالما حرصت مدينة دبي للإنترنت على دعم جهود التنويع الاقتصادي على مستوى المنطقة وتعزيز اقتصادها القائم على المعرفة على مدى 25 عاماً، عبر استقطاب نخبة من أبرز المستثمرين والمبتكرين في القطاع لتحفيز الإبداع على المستوى المحلي.

وتؤكد مدينة دبي للإنترنت، من خلال مشاركتها في معرض «جيتكس أفريقيا» كشريك تسريع الأعمال، التزامها بتعزيز التعاون والابتكار على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لمواصلة تحقيق النتائج ذات الأثر العالمي الملحوظ.

وتأتي مشاركة مدينة دبي للإنترنت في معرض «جيتكس أفريقيا 2024» بعد مشاركتها كشريك الابتكار في معرض «جيتكس جلوبال» الذي تمّ تنظيمه في دبي في أكتوبر 2023.

شراكات استراتيجية

وقد بادرت الوجهة الرائدة على مستوى المنطقة لشركات التكنولوجيا خلال هذا المعرض إلى إبرام العديد من الشراكات الإستراتيجية، لتعزيز منظومتها الإقليمية للشركات الناشئة ودعم قطاع التكنولوجيا العالمي، بما في ذلك مؤسسة «ريادة الأعمال الألمانية» والوكالة الوطنية الكورية لترويج تكنولوجيا المعلومات.

وسوف يكون الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والتنقّل وتقنية «البلوك تشين» المبتكرة من المواضيع المستجدّة التي سيجري التطرّق إليها في معرض «جيتكس أفريقيا 2024».

الذكاء الاصطناعي

وستلقي مدينة دبي للإنترنت على هامش فعاليات معرض «جيتكس أفريقيا» الضوء على أحدث الابتكارات والمواهب القائمة ضمن بيئة أعمالها الرائدة، والتي تضمّ أبرز شركات التكنولوجيا العالمية مثل «جوجل» و«مايكروسوفت» و«فيزا» و«ماستركارد».

وفي ظلّ التطوّر الملحوظ الذي تشهده تطبيقات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بكافة جوانب العمل والحياة، سوف تسلّط مدينة دبي للإنترنت كذلك الضوء على دورها البارز في دعم رؤى دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي من بينها أجندة دبي الاقتصادية «D33» وخطة دبي السنوية لتسريع تبنّي استخدامات الذكاء الاصطناعي (DUB.AI) التي تمّ إطلاقها مؤخراً.

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