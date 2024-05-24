«شراع» يستعرض الحلول المبتكرة لشركات إماراتية ناشئة في «فيفا تيك 2024»

المصدر: الشارقة - البيان

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يستعرض مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) مجموعة من الحلول الريادية المبتكرة التي تقدمها مجموعة من الشركات الناشئة التي يدعمها والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً، في أكبر معرض للشركات الناشئة والتكنولوجيا في القارة الأوروبية، معرض «فيفا تيك 2024»، الذي يجمع نخبة من أبرز العقول وقادة الأعمال من أنحاء العالم، 22 - 25 الجاري، بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتأتي مشاركة «شراع» ضمن الوفد الرسمي لدولة الإمارات المشارك في الحدث، والذي تقوده «وزارة الاقتصاد» الإماراتية، برئاسة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، إذ يتطلع «شراع» إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل الفرص الاستثمارية أمامها.

حيث يستضيف المعرض هذا العام شخصيات مثل إيلون ماسك، وبرنارد آرنولت، وجون كيري، وكلاً من سيرينا وفينوس ويليامز، إلى جانب ليندا ياكارينو، وكريستيل هيديمان، الذين يمثلون كبرى الشركات العالمية مثل «سبيس إكس»، و«تسلا»، و«إكس»، و«إل في إم إتش»، و«أورانج»، و«سبوتيفاي»، وغيرها من الشركات الرائدة.

حلول مبتكرة

وقالت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): «يشكل فيفا تيك 2024 منصة فريدة لإبراز الشارقة كمركز عالمي للابتكار وريادة الأعمال، وتوفير الفرصة لرواد الأعمال لاستعراض حلولهم المتطورة والمبتكرة، والتواصل مع قادة صناعة التكنولوجيا والمستثمرين الدوليين من أنحاء العالم.

فنحن ملتزمون بإثراء تجربة الشركات الناشئة في الشارقة وتمكينها، من خلال تزويدها بالدعم اللازم للنمو والازدهار على المستوى العالمي، وتهدف مشاركتنا في هذا المعرض إلى تسليط الضوء على المواهب والإمكانات الكبيرة التي تحتضنها الإمارة، وفي الوقت ذاته، إلى تعزيز التعاون والشراكات على الصعيد العالمي، وتسريع نمو شركاتنا الصغيرة والمتوسطة».

منظومة ريادية

وتمثل الشركات الناشئة المشاركة ضمن منظومة «شراع» مجموعة واسعة ومتنوعة من القطاعات، وتستعرض خدماتها وحلولها المبتكرة في مجال تحليل البيانات، والتكنولوجيا التعليمية، وتكنولوجيا الأغذية والمشروبات، والواقع الافتراضي والمعزز، والخدمات اللوجستية، وتطوير البرمجيات، وتكنولوجيا إنترنت الأشياء.

وتعرض «داتا فيرست» DataFirst التكنولوجيا التي طورتها، استناداً إلى البيانات، لمساعدة العملاء على بناء مصادر إيرادات جديدة، وتقديم تجارب استثنائية لهم، في حين تقدم «فيفث وول» Fifthwall، الوكالة الإبداعية المتخصصة في مجال الواقع الافتراضي والمعزز، دعمها الشامل للعملاء العاملين في منصات تكنولوجية متنوعة، مع التركيز على الاستراتيجيات وحلول التسويق القائمة على البيانات.

وتجذب شركة «رمال لإنترنت الأشياء» Remal IoT محبي البرمجيات والأجهزة على حد سواء، إذ تتخصص في تعزيز مهارات البرمجة، وتطوير الأجهزة الذكية، من خلال استخدام ألواح تطوير مفتوحة المصدر للأغراض التعليمية ولتنفيذ المشاريع.

كما تثير شركة «كاندام تكنولوجيز» Candam Technologies، إعجاب الزوار بحلول الخدمات اللوجستية التي تقدمها من خلال التكنولوجيا التي طورتها، أما شركة «إيه آر إنجينيرنغ» AR Engineering، الرائدة في مجال تطوير البرمجيات، فتجذب الزوار المهتمين بقطاع التكنولوجيا التعليمية، لاستكشاف المحتوى الرقمي والتجارب التعليمية التفاعلية.

نمو ريادي

وينظم الوفد، ضمن برنامج مشاركة دولة الإمارات في «فيفا تيك 2024»، مجموعة من الأنشطة والفعاليات الرامية لتعزيز التعاون والنمو الريادي على الصعيد الدولي..

حيث حصل أعضاء الوفد على رؤى قيمة حول مجموعة من المشروعات المبتكرة، من خلال زيارة عدد من حاضنات الأعمال الفرنسية والأوروبية، مع تمكين رواد الأعمال الإماراتيين المشاركين من توسيع معارفهم وخبراتهم وتجاربهم المتعلقة بتأسيس وإطلاق وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويتضمن برنامج المشاركة في المعرض مجموعة من الاجتماعات واللقاءات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، ونظيراتها الفرنسية والأوروبية، إلى جانب مجموعة كبيرة من المستثمرين وأصحاب رأس المال، حيث تهدف هذه المبادرات إلى إبرام شراكات مثمرة في القطاعات الاقتصادية الناشئة، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وفتح قنوات جديدة لتعزيز النمو والابتكار.

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