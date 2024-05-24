86 مليار نمو أصول المصارف الإسلامية بالدولة خلال 12 شهراً

المصدر: أبوظبي - وام

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زادت أصول المصارف الإسلامية العاملة في الإمارات بنحو 86 مليار درهم خلال 12 شهراً، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت الإحصائيات أن أصول المصارف الإسلامية وصلت إلى 717.7 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 13.61 في المائة، مقارنة بنحو 631.7 مليار درهم في نهاية فبراير 2023.

وزادت أصول المصارف الإسلامية 1.56 % على أساس شهري أو ما يعادل 11 مليار درهم، مقابل 706.7 مليارات درهم في يناير 2024، بينما زادت 2.1 % أو ما يعادل 14.6 مليار درهم منذ بداية العام الحالي مقابل 703.1 مليارات درهم نهاية 2023.

وأفادت إحصائيات «المركزي» بارتفاع الائتمان المصرفي للمصارف الإسلامية إلى 434 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 9.43 % مقابل 396.6 مليار درهم في نوفمبر 2023، بينما زاد على أساس شهري 0.7 % مقابل 431 مليار درهم في يناير السابق عليه.

زيادة الودائع

وارتفعت الودائع في المصارف الإسلامية إلى 509.4 مليارات درهم في نهاية فبراير الماضي بزيادة على أساس سنوي بـ 15.8 % مقارنة بـ 439.9 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة تعادل 69.5 مليار درهم خلال 12 شهراً، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 1.86 في المائة مقابل 500.1 مليار درهم في نوفمبر السابق عليه.

وبحسب الإحصاءات، فإن إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية وصل إلى 141.7 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، بزيادة على أساس سنوي 29.4 % أو ما يعادل 32.2 مليار درهم مقابل استثمارات بـ 109.5 مليارات درهم في فبراير 2023، بينما زادت على أساس شهري بـ 3.7 % مقارنة بـ136.7 مليار درهم في نوفمبر السابق عليه.

تنوع الاستثمارات

وتوزعت استثمارات البنوك الإسلامية بواقع 109 مليارات درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و19.3 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين» و2.3 مليار درهم في الأسهم، و11.1 مليار درهم استثمارات أخرى.

البنوك التقلدية

على صعيد البنوك التقليدية العاملة في الدولة، فقد وصل إجمالي أصولها إلى 3.48 تريليونات درهم في نهاية فبراير الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 11.7 في المائة مقارنة بـ 3.116 تريليونات درهم في فبراير 2023، بزيادة بقيمة 364.2 مليار درهم خلال 12 شهراً.

ووفق الإحصاءات، تستحوذ البنوك التقليدية على 82.9 % من إجمالي أصول الجهاز المصرفي في الدولة بنهاية فبراير الماضي والبالغة 4.198 تريليونات درهم، مقابل حصة المصارف الإسلامية البالغة 17.1 %.

الائتمان المصرفي

ووصل إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التقليدية إلى 1.579 تريليون درهم بنهاية فبراير الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 5.3 %، مقابل 1.5 تريليون درهم في فبراير 2023، فيما زادت الودائع المصرفية في البنوك التقليدية إلى 2.098 تريليون درهم بنهاية فبراير الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 16.4 %، مقارنة بنحو 1.802 تريليون درهم في فبراير 2023.

ونما إجمالي استثمارات البنوك التقليدية على أساس سنوي 18.3 % إلى 511 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، موزعة بواقع 247.7 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين»، و211.6 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و13.5 مليار درهم في الأسهم، و38.2 مليار درهم استثمارات أخرى.

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