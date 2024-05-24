«راكز» تعزز اقتصاد رأس الخيمة باحتضان أكثر من 23 ألف شركة عالمية

المصدر: رأس الخيمة - وام

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تواصل هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) تعزيز مكانتها كأحد أبرز الوجهات الاستثمارية للشركات العالمية في المنطقة، إذ تحتضن اليوم أكثر من 23 ألف شركة عالمية تعمل في ما يزيد على 50 قطاعاً.

ونجحت «راكز» خلال السنوات الماضية في استقطاب وجذب كبرى الشركات والاستثمارات العالمية العاملة في مختلف القطاعات والمشاريع التطويرية ومجالات الأعمال، وذلك بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة تضمن للمستثمرين تجربة ممارسة أعمال سلسة تلبي كل متطلباتهم تحت سقف واحد على مدار الساعة وبمنتهى الفعالية والأريحية.

وفي الربع الأول من العام الحالي، أعلنت «راكز» انضمام 3000 شركة جديدة إلى مجتمع أعمالها بزيادة 61 % مقارنة بعدد الشركات المسجلة في الفترة ذاتها من العام السابق، ما يجسد مكانتها الرائدة في جذب الاستثمارات الدولية، والتزامها بتمهيد الطريق أمام نمو الشركات العاملة في مختلف المجالات ودفعها نحو النجاح.

وتضمنت قائمة الشركات المنضمة حديثاً إلى مجتمع أعمال «راكز»، شركة استثمرت 35 مليون درهم لتأسيس وحدة صناعية مخصصة لإنتاج البقوليات والتوابل على قطعة أرض تبلغ مساحتها 13500 قدم مربع في منطقة الغيل الصناعية، وأخرى متخصصة في إعادة التدوير وإنتاج وتشغيل آلات البيع العكسي التي تسمح للأفراد بإعادة تدوير القوارير البلاستيكية وعلب الألمنيوم.

كما انضمت إلى راكز حديثاً شركة صينية أسست وحدة صناعية حديثة في منطقة الحمرا الصناعية، تمتد على 1200 متر مربع، ومخصصة لإنتاج شاشات الفيديو ذات التقنية الألمانية وأنظمة الإضاءة المستخدمة في قطاعات الترفيه والضيافة، وغيرها العديد من الشركات والاستثمارات في مجالات متعددة.

دعم المستثمرين

وتساهم «راكز» في دعم المستثمرين ومجتمع أعمالها عن طريق تزويدهم بحلول تأسيس عالمية المستوى تم تصمميها بهدف تلبية متطلبات كل شركة على حدة، كما توفر «راكز» مركز «كومباس للأعمال» الذي يخدم شريحة واسعة من المستثمرين ورواد الأعمال ويوفر لهم كل وسائل الدعم اللازمة.

وتسهم «راكز» في ترسيخ مكانة الإمارة كموقع استراتيجي مهم لممارسة الأعمال والوصول إلى الأسواق العالمية بكل سهولة، وقد دأبت على تكثيف حضورها العالمي عبر مشاركتها في أكبر المعارض والمحافل الدولية، واستقبالها لوفود رسمية مساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مختلف الدول والمؤسسات التجارية بما يخدم أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في استقطاب المزيد من الاستثمارات للإمارة.

مزايا

وتوفر «راكز» العديد من المزايا لدعم رحلة الشركات وتوسعة نطاق أعمالها في المنطقة، والتي تشمل مرافق ومنشآت تجارية وصناعية بداية من المساحات المكتبية المشتركة والمكاتب والمستودعات من مختلف الأحجام وقطع الأراضي.

كما يمكن تأسيس شركات من مختلف الأشكال القانونية سواء المحلية أم كيانات المنطقة الحرة التي تتمتع بالملكية الأجنبية التامة، بالإضافة إلى إجراءات التأسيس لدى «راكز» التي تتسم بالسرعة والكفاءة على أعلى درجة، إذ أتاحت «راكز» بوابة إلكترونية لتمكين عملائها من إتمام كل معاملاتهم دون الحاجة إلى التواجد شخصياً في مراكز خدماتها.

ونجحت «راكز» في إطلاق الساحات المفتوحة ضمن تشكيلة منشآتها ومرافقها المتاحة للشركات الراغبة بممارسة عملياتها التجارية على مساحات واسعة ومتعددة الاستخدامات، وأطلقت وحدات التخزين الذاتي في منطقة الحمرا الصناعية التي تهدف إلى تمكين الأفراد من إدارة ممتلكاتهم الشخصية الفائضة عن طريق تزويدهم بحلول ملائمة وفعالة من حيث التكلفة لتخزينها والحفاظ عليها.

الرخصة الفورية

وتعد «راكز» أول منطقة اقتصادية في الدولة تطلق «الرخصة الفورية» التي تتيح لرواد الأعمال الحصول على رخص أعمال عبر استكمال الإجراءات إلكترونياً في زمن قياسي لا يتجاوز 5 دقائق.

وانطلاقاً من التزامها بنهج الاستدامة البيئية تبنت «راكز» تقنية صديقة للبيئة تعرف باسم «برج التبريد» لمعالجة المياه في محطات التبريد من دون أي تدخل بشري، كما تم تكريم «راكز» من قبل مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أخيراً وحصلت على جائزة فئة «حملة جمع الزجاج»، كما تم تكريمها كواحدة من أفضل 10 مشاركين في «حملة جمع علب الألمنيوم».

ومن أهم الإنجازات التي تضاف إلى رصيد «راكز» افتتاحها لمركزها الخاص بالفحص الطبي بهدف تزويد العملاء وجميع أفراد المجتمع بكل الفحوصات الخاصة بإصدار تأشيرات الإقامة.

اتفاقيات

وأبرمت «راكز» عدداً من الاتفاقيات مع البنوك العاملة في الدولة بهدف تعزيز الخدمات والتجربة المصرفية لعملائها وتسريع إجراءات فتح حسابات شركاتهم المصرفية من أجل تبسيط إجراءات الوصول إلى مجموعة شاملة من الخدمات المالية.

ووقعت مذكرة تفاهم مع «تريدلنغ» أكبر سوق إلكتروني مختص بالمعاملات التجارية بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة لديها وتزويدها بحلول في مجالات التجارة وسلسلة الإمدادات والخدمات اللوجستية والتمويل ومتطلبات أبحاث السوق.

كما وقعت مذكرة تفاهم استراتيجية مع «أمازون الإمارات» لتمكين الشركات المسجلة لديها من عرض منتجاتها على «موقع أمازون الإمارات».

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