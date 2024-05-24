مجموعة اينوك تستفيد من حلول كومفولت الهجينة للمرونة السيبرانية لتعزيز الكفاءة واستمرارية الأعمال

المصدر: البيان

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أعلنت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة والمملوكة بالكامل لحكومة دبي، عن استخدام حلول الإدارة والمرونة السيبرانية لمنصات كومفولت المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحديث بنيتها التحتية الرقمية الداخلية والسحابية، والاستفادة من المزايا العديدة التي توفرها منصات كومفولت، مثل تحسين الكفاءة التشغيلية، وخفض التكاليف، واستمرارية الأعمال عبر شبكة المجموعة.

وبالتعاون مع كومفولت، الشركة الرائدة في توفير حلول المرونة السيبرانية وحماية البيانات، استخدمت مجموعة اينوك أنظمة هجينة رائدة للأمن السحابي وحماية البيانات لمواجهة تحديات الأمن السيبراني الخطيرة، وتبسيط عمليات حماية البيانات، وتقليل مخاطر وتكاليف إدارة المنظومات المعلوماتية المعقدة. وبدمج حلول النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات التي توفرها حلول (Commvault Cloud HyperScale X) و(Commvault Cloud Backup & Recovery) لتطبيقات Microsoft 365 من كومفولت في منصة واحدة، يمكن لشركة الطاقة الرائدة في الإمارات، استعادة البيانات خلال أربع ساعات فقط بدلاً من 14 إلى 16 ساعة سابقاً، مما يستغرق وقتاً أقل بنسبة 67% لاستعادة قاعدة بيانات "تخطيط موارد المؤسسة" (ERP) لـ 220 محطة وقود. الأمر الذي أسهم في خفض النفقات التشغيلية بشكل كبير ومضاعفة السعة التخزينية لدعم سلاسة العمليات والتخفيف من مخاطر توقف النظام عن العمل.

وبهذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "يعد الحفاظ على أمن وسلامة البيانات ومرونة الشركات جزءاً لا يتجزأ من الحفاظ على سير العمليات التشغيلية المتنوعة لمجموعة اينوك وخدمات العملاء بكفاءة. لقد ساهمت الخبرة السحابية العميقة وحلول الأمن السيبراني الأفضل في فئتها من شركة ’كومفولت‘ في تحقيق وفورات كبيرة من حيث الوقت والتكلفة، بما يُمكّن المجموعة من زيادة التركيز على تحليل بيانات الأعمال واستراتيجيات النمو المستقبلية، فحلول ’كومفولت‘ من خلال ما تتسم به تصميم مخصص وقابلية للتطوير وقيمة عالية، تلبي احتياجاتنا في مواجهة تحديات البيانات المعقدة والمتطورة، وبما يدعم مسيرتنا الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في دبي".

من جانبه، قال فادي ريشماني، نائب الرئيس الإقليمي للأسواق الناشئة في كومفولت: "نحرص في كومفولت على العمل دائماً لترسيخ مكانتنا كواحدة من أبرز الشركات المبتكرة في القطاع بهدف تقديم أعلى مستويات الأداء والحماية لواحدة من أهم الأصول للشركات اليوم، وهي البيانات. ونظراً للدور الهام الذي تسهم به مجموعة اينوك في دعم النمو المستدام لاقتصاد دبي، واختيار كومفولت لتكون الشريك المعني بتحديث البنية التحتية السحابية للمجموعة، فإن ذلك يؤكد على مدى كفاءة وفعالية حلولنا المتكاملة للمرونة السيبرانية بصفتها الخيار الأفضل للشركات والمؤسسات".

ولحماية أعباء العمل في شبكتها الواسعة من محطات الوقود، استخدمت مجموعة اينوك الحلول المتكاملة الحديثة التي يوفرها نظام Commvault Cloud HyperScale X للنسخ الاحتياطي عالي الأداء واستعادة البيانات وتعزيز مستويات الحماية من التهديدات السيبرانية وحالات اختراق البيانات. وقد ساعد ذلك مجموعة اينوك على تبسيط عمليات إدارة البيانات السحابية الهجينة والحد من اضطرابات سلاسل التوريد والأعمال.

ومن خلال Commvault Cloud HyperScale X، تضمن مجموعة اينوك استمرارية إمدادات الوقود للمحطات في مختلف المواقع. وقد أدت أتمتة عملية النسخ الاحتياطي والاستعادة من خلال نسخ البيانات بين موقع الإنتاج الرئيسي وموقع التعافي من الكوارث إلى استعادة النظام بشكل أسرع بنسبة 88%، وتقليص وقت التوقف عن العمل، وتوفير الوقت بنسبة 66% لموظفي تكنولوجيا المعلومات في مجموعة اينوك فيما يتعلق بإنجاز المهام الروتينية لإدارة الأجهزة.

وحققت المجموعة خفضاً إضافياً في النفقات التشغيلية بنسبة 40% من خلال الاستفادة من حلول المرونة السيبرانية القائمة على السحابة والتي تساعد في الحفاظ على نسخ البيانات خارج بيئات المصدر. وبالتالي، تساهم حلول كومفولت (Cloud Backup & Recovery) لتطبيقات Microsoft 365 في حماية بيانات مجموعة اينوك من هجمات برامج الفدية والحذف العرضي أو التلاعب الذي قد يؤثر على أعمالها. كما يدعم حاجتها إلى حلول النسخ الاحتياطي القائمة على نموذج البرنامج كخدمة (SaaS) لحماية صناديق بريد Microsoft 365.

وتواصل حلول كومفولت المدعومة بالذكاء الاصطناعي في حماية الأصول الرقمية المهمة لمجموعة اينوك، بما في ذلك 1 بيتابايت من البيانات الخلفية في الموقع الرئيسي و1 بيتابايت في موقع التعافي من الكوارث، وأكثر من 100 تطبيق، بما في ذلك أنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM)، و12 مجموعة قواعد بيانات، وغيرها.

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