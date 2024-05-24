2.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي ـ البيان)

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سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 2.5 مليار درهم تمت عبر 843 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 642 مبايعة بقيمة 1.99 مليار درهم، منها 61 مبايعة لأراضٍ، و516 مبايعة لوحدات سكنية و65 مبايعة لمبان. وتصدرت منطقة الخليج التجاري المبايعات من حيث القيمة بـ 420 مليون درهم عبر 30 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة دبي هيلز بقيمة 212 مليون درهم نتجت عن 102 صفقة، وثالثاً منطقة وادي الصفا 5 بـ 152 مليون درهم عبر 43 صفقة. وسجلت الرهون قيمة قدرها 373 مليون درهم تمت عبر 128 معاملة، منها 33 رهناً لأرض، و73 رهناً لوحدات سكنية، و22 رهناً لمبان، كما شهد السوق تسجيل 73 هبة بقيمة 146 مليون درهم.

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