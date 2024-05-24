19.8 مليار درهم أرباح الشركات في «سوق دبي» بنمو 9.2 %

المصدر: (دبي - محمد عباس)

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ارتفع صافي ربح الشركات المدرجة في سوق دبي المالي إلى 19.83 مليار درهم (5.4 مليارات دولار) في الربع الأول، مقابل 18 مليار درهم (4.9 مليارات دولار) في الفترة نفسها من عام 2023، بنمو 9.2 %، وفقاً لتقرير «كامكو إنفست».

وأرجع التقرير نمو أرباح الشركات المدرجة في سوق دبي إلى دعم تحسن أرباح كافة القطاعات وخصوصاً البنوك، والعقارات، والاتصالات، والتأمين، إذ ساهمت قطاعات البنوك والمواد الأساسية والاتصالات في دبي بالنصيب الأكبر من الأرباح خلال الربع الأول 2024 بحصة 82 % من إجمالي الأرباح المعلنة.

وسجلت أرباح الشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية 48.85 مليار درهم (13.3 مليار دولار) في الربع الأول، منها 29 مليار درهم للشركات المدرجة في سوق أبوظبي، و19.83 مليار درهم للشركات في سوق دبي.

وأوضح أن البنوك المدرجة في سوق أبوظبي سجلت أكبر أرباح خلال الربع الأول بنحو 8.45 مليارات درهم في الربع الأول، بدعم ارتفاع أرباح كافة البنوك المدرجة، تبعه قطاع الطاقة بأرباح 7.7 مليارات درهم، وقطاع الأغذية والمشروبات بإجمالي 4.77 مليارات درهم.

ولفتت «كامكو إنفست» إلى أن صافي ربح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية بلغ 56.4 مليار دولار في الربع الأول مع ارتفاع أرباح قطاعات البنوك والأغذية والعقارات موضحةً أن صافي الأرباح في الشركات العقارية المدرجة في أسواق الخليج، حققت 3.6 % نمواً على أساس سنوي، إلى 1.9 مليار دولار خلال الربع الأول 2024، حيث شهدت الشركات في أبوظبي والكويت نمواً بنحو 50.5 % و23.4% على التوالي.

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