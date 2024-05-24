50 % قفزة ناتج الإمارات غير النفطي خلال 10 سنوات

المصدر: (أبوظبي - سامح الليثي)

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قفز حجم الناتج الإجمالي غير النفطي في الإمارات بأكثر من 50 % على مدار السنوات العشر الماضية ليتخطى إجمالي المحقق العام 2023 حاجز 1.427 تريليون درهم بالأسعار الجارية مرتفعاً بنحو 481 مليار درهم مقارنة بناتج بالغ 947.3 ملياراً 2013 .

ووفق تقرير حديث حول ناتج الدولة أصدره المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن الناتج غير النفطي قد حقق 10 % نمواً بالأسعار الجارية على أساس سنوي العام الماضي مقابل إجمالي ناهز 1.3 تريليون درهم 2022.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي للدولة 36 % نمواً بقرابة نصف تريليون درهم على مدار 10 سنوات ليناهز 1.9 تريليون درهم بالأسعار الجارية خلال عام 2023 مقارنة بإجمالي الناتج المحقق للدولة نهاية 2013 والبالغ 1.47 تريليون درهم فيما سجل 2.2 % نمواً سنوياً.

ووفق توزيع القطاعات الأكثر تأثيراً في الناتج المحلي الإجمالي 2023 تصدر قطاع الصناعات الإستخراجية بإجمالي 461.2 مليار درهم تلاه تجارة الجملة والتجزئة وأنشطة الإصلاح بنحو 226.6 مليار درهم.

وسجلت الصناعات التحويلية 204.8 مليارات درهم وجاءت أنشطة القطاع المالي بقيمة 152.7 مليار درهم وسجل قطاع التشييد والبناء 151.8 مليار درهم ثم قطاع النقل بـ 116.7 مليار درهم تلاه قطاع الأنشطة العقارية بنحو 89.4 مليار درهم ثم أنشطة المياه والكهرباء بإجمالي 83.3 مليار درهم.

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