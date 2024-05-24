الإمارات خامسة الدول الصديقة للعملات المشفرة

المصدر: (دبي - مصطفى درويش)

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تبوأت الإمارات المرتبة الخامسة في اعتماد العملات المشفرة على مستوى العالم، بحسب بحث أجراه خبراء في «كريبتو كازينوز»، الذي حدد 10 مقاييس لتصنيف البلدان الأكثر تعاملاً بالعملات المشفرة في العالم، ما يجعلها أكثر الدول الصديقة للعملات المشفرة.

وأشار البحث إلى أن 30.4 % من السكان في الإمارات يمتلكون عملات مشفرة (المتوسط في جميع البلدان هو 3 %)، ولا تقترب منها سوى فيتنام بنسبة 21 %. كما يعد حجم البحث عن المصطلحات المتعلقة بالعملات المشفرة واحداً من أعلى المعدلات، حيث يبلغ 1,415 عملية بحث لكل 100,000 من السكان. وتعمل الإمارات على تعزيز نظام بيئي قوي ومرن لجذب الأعمال ودفع الابتكار التكنولوجي، ما يجعل الدولة رائدة في التبني الرقمي، وفق مجلة فوربس 2023.

وحصلت الإمارات على 70.76 نقطة من أصل 100، فيما تصدرت الأرجنتين القائمة بمجموع 74.49 نقطة، تليها الولايات المتحدة ثم كولومبيا وأوكرانيا.

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