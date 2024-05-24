رأس الخيمة تعزز التعاون الاقتصادي مع تايلاند

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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استقبل محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، سورايوت شاسومبات، سفير تايلاند لدى الدولة، ونيبا نيروننوت، القنصل العام والوفد الدبلوماسي المرافق لهما، حيث تم بحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع تايلاند، كما تم الاتفاق على إطلاق حزمة من المعارض.

وأكد النعيمي أن غرفة رأس الخيمة حريصة على تكثيف التعاون المتبادل وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، بما يخدم بيئة الأعمال والمستثمرين الإماراتيين والتايلانديين، لافتاً إلى آليات تعزيز هذا التعاون هو منح صالات مركز المعارض بشكل مجاني للجانب التايلاندي، لتنظيم الفعاليات والمعارض والزيارات التجارية.

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