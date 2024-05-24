أبوظبي تستضيف أول منتدى في العالم للتقنيات سريعة التطور

المصدر: أبوظبي - البيان

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يشهد مركز «أدنيك» في أبوظبي خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر المقبل انطلاق «XPANSE»، وهو أول منتدى في العالم للتقنيات سريعة التطور، تنظمه مجموعة «أدنيك» وتستضيفه «القابضة» بمشاركة حشد عالمي ضخم يضم 3000 من ألمع العقول ورواد التكنولوجيا والحائزين على جائزة نوبل وقادة القطاعات والمسؤولين التنفيذيين والوزراء والعلماء وأبرز المفكرين في العالم.

وسيكشف المنتدى عن نموذج مبتكر لعقد الفعاليات يقوم على 3 عناصر رئيسية، تشمل منتدى عالمي المستوى للقيادة الفكرية بمشاركة متحدثين بارزين، وأجندة تجريبية غامرة يتم تقديمها ضمن مزيج مذهل ثلاثي الأبعاد من الألوان والتراكيب وإبداعات الوسائط المتعددة، ومحرك لبناء المنظومات يعمل على مدار 365 يوماً لتعزيز الابتكارات والشراكات العالمية والاستثمارات في التكنولوجيا سريعة التطور والعلوم العميقة.

وسيضم المنتدى تجمعاً بارزاً لصانعي القرار العالميين لاستكشاف وتشكيل آفاق جديدة للتقنيات سريعة التطور ومناقشة تأثيرها على مستقبل المدن والمواطنين والصناعات والمجتمعات. وستشمل التقنيات الرئيسية في المنتدى لعام 2024: الذكاء الحيوي التركيبي، والحوسبة الغريبة والعصبية، والتقاط الكربون، والذكاء الاصطناعي الكمي والتشفير، وطاقة الاندماج، والمواد ثنائية الأبعاد والجيل التالي من المواد، وروبوتات «xenobots»، والذكاء الاصطناعي العام.

وبالاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة في أبوظبي، تتمثل مهمة المنتدى الاستراتيجية في خلق نمو متعدد التخصصات وفرص أعمال عبر مجموعة التقنيات سريعة التطور للمنطقة والعالم.

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