شراكات بمجال الإعلام والترفيه في ختام «كابسات»

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت أمس فعاليات النسخة الثلاثين من معرض «كابسات» والذي أقيم على مدى ثلاثة أيام ونظمه مركز دبي التجاري العالمي. واستقبل المعرض أكثر من 18000 زائر، حيث شهد في يومه الثالث الإعلان عن مشاريع تعاون واتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجال الإعلام والترفيه بين مجموعة من الشركات العارضة.

وسلط الحدث الضوء على أبرز الاتجاهات والتقنيات الناشئة، كما تضمن العديد من المؤتمرات الحصرية بما فيها «كونغرس المحتوى»، و«قمة سات إكسبو» متيحاً لرواد القطاع عالمياً والمسؤولين الحكوميين في المنطقة وممثلي الجهات المعنية الآخرين فرصة مميزة للتواصل وتبادل المعرفة وتشارُك الفرص على مدى ثلاثة أيام غنية بالفعاليات والأنشطة.

دور محوري

وأشار ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة «تيكوم - مدينة دبي للإعلام» ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج إلى أهمية تمكين المواهب المحلية ودعم نموها وتطورها نظراً لدورها المحوري في دفع عجلة اقتصاد المنطقة وصناعة المحتوى المبتكر.

وقال: تفخر مدينة دبي للاستديوهات بتوفيرها منصة رائدة لتسجيل أكثر من 358 ألف دقيقة من المحتوى الأصلي الذي يروي قصص المنطقة الفريدة من نوعها خلال عام 2023. وانسجاماً مع أجندة دبي الاقتصادية «D33» واستراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، نحرص في مدينة دبي للاستديوهات على توفير بيئة عمل تنافسية تتيح لصناع المحتوى على مستوى المنطقة كافة المقومات لإطلاق أعمالهم وتوسعها ونموها نحو العالمية. ويسرنا أن ندعم قدراتهم الإبداعية وإمكاناتهم الواعدة، بصفتنا شريكاً استراتيجياً للنسخة الثلاثين التي تعد إنجازاً بارزاً للمعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية «كابسات» هذا العام.

عروض تجريبية

وتضمنت النسخة الثلاثون عروضاً تجريبية لبعض الأدوات التكنولوجية التي تفاعل معها الحضور، حيث لاقى عرض كاميرا «جلامبوت» إقبالاً كبيراً من الزوار والعارضين على حد سواء.

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