أداء استثنائي للسياحة في الإمارات خلال الربع الأول

المصدر: أبوظبي - وام

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سجل القطاع السياحي في الإمارات أداءً استثنائياً خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث حقق نقلة نوعية على مستوى الأرقام والنتائج التي أكدت جاذبيته وريادته الإقليمية والعالمية. وتصدرت الإمارات خلال الربع الأول 2024 مشهد السياحة العالمي، وشهدت تدفقاً سياحياً كبيراً من دول العالم كافة، وسط توقعات بأن تبلغ مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة للعام الجاري نسبة 12 % وبما قيمته 236 مليار درهم.

مسافرون

وكشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن ارتفاع إجمالي أعداد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري إلى 36.5 مليون مسافر بنمو نسبته 14.7 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، من بينهم 10 ملايين و723 ألفاً و639 مسافراً قادماً، و10 ملايين و874 ألفاً و232 مسافراً مغادراً، فيما سجلت أعداد العابرين 14 مليوناً و944 ألفاً و466 مسافراً. وذكرت الهيئة أن قطاع الطيران المدني في الدولة حقق أيضاً نمواً ملموساً خلال الفترة ذاتها على صعيد حركة الطيران، وحجم الشحن الجوي، مدعوماً بنشاط قطاعات التجارة والسياحة والسفر في الدولة، وكذلك في ظل زيادة الطلب العالمي على السفر الجوي.

وأعلنت مطارات أبوظبي أن عدد المسافرين عبر المطارات الخمسة التي تشغلها خلال الفترة بين يناير ومارس 2024، تجاوز 6.9 ملايين مسافر، بنسبة زيادة بلغت 35.6 % مقارنةً بالفترة نفسها من 2023 التي تمّ خلالها إنجاز إجراءات سفر 5.1 ملايين مسافر.

وأشارت مطارات أبوظبي إلى أن مطار زايد الدولي استقبل منفرداً ما يزيد عن 6.8 ملايين مسافر، استمتعوا بالمرافق والخدمات المتميزة في المبنى الجديد الذي تم افتتاحه مؤخراً، وهو ما أسهم في ترسيخ مكانة المطار كوجهة سفر رائدة، وذلك بسبب الارتفاع الكبير الذي بلغت نسبته 26.6 % في حركة الطيران و36.0 % في حركة الركاب.

مطار دبي

سجل مطار دبي الدولي أفضل أداء ربعي في تاريخه محققاً 23 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام الحالي بزيادة 8.4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع توقعات باستقبال نحو 91 مليون مسافر خلال 2024، وذلك وفقاً لما أعلنته مطارات دبي.

بدورها، أفادت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي بأن الإمارة استقبلت 5.18 ملايين زائر دولي خلال الربع الأول 2024، بزيادة نسبتها 11 % مقارنة بالفترة ذاتها من 2023.

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