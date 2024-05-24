«سياحة عجمان» تنال 3 شهادات آيزو

المصدر: عجمان - البيان

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أعلنت دائرة التنمية السياحية في عجمان عن حصولها على 3 شهادات آيزو جديدة لثلاث منظومات إدارية مهمة، وهي نظام إدارة الفعاليات المستدامة، ونظام إدارة الابتكار، ونظام إدارة التدريب والكفاءات.

يأتي إعلان الدائرة عن هذه الشهادات الثلاث، في إطار تفعيل استراتيجية الدائرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورفع مستوى الكفاءة في جميع جوانب العمل السياحي في الإمارة.

وأكد محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، قيمة هذه الشهادات الجديدة قائلاً: «يسعدنا أن تكون الدائرة أولى الجهات المحلية في حكومة عجمان، التي تحصل على آيزو الفعاليات المستدامة بموجب المواصفة الدولية ISO 20121:2012، حيث تبرز التزامنا بتحقيق أعلى معايير الجودة والفعالية».

وأضاف الهاشمي: «نحن نؤمن بأهمية تطوير الموارد البشرية وتعزيز التجارب السياحية لزوارنا، ونفتخر بتقديم دعمنا المتواصل للابتكار والتطور. إن هذه الاعتمادات الدولية تعكس التزامنا القوي بتحقيق أهدافنا ورؤيتنا المستقبلية، وتعزز مكانتنا كمركز رائد في مجال السياحة المستدامة على المستوى العالمي».

وبهذه الشهادات الدولية الجديدة تؤكد دائرة التنمية السياحية في عجمان التزامها الدائم بالتطوير المستمر، وتحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة في قطاع السياحة بالإمارة، وتؤكد دورها الريادي في تعزيز مكانة عجمان كوجهة سياحية عالمية مستدامة ومبتكرة.وتسعى دائرة التنمية السياحية في عجمان إلى إبراز العناصر السياحية الجاذبة في الإمارة، وتسليط الضوء على المقومات الفريدة التي تقدمها عجمان باعتبارها إحدى الوجهات السياحية الرائدة في دولة الإمارات.

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