داماك تطلق المرحلة الثانية من «لاجون فيوز»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت داماك العقارية، إطلاق المرحلة الثانية من مشروع «داماك لاجون فيوز» ضمن مجتمع «داماك لاجونز». وعقب نجاح المرحلة الأولى التي شهدت بيع جميع الوحدات، تهدف المرحلة الثانية من المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد.

وتضم المرحلة الثانية 600 وحدة سكنية بمساحات مختلفة، تتوزع على 9 أبنية، وتضم شققاً مؤلفة من غرفة وغرفتي نوم. ويوفر المشروع تجربة سكنية شاملة، بفضل سهولة الوصول إلى خيارات متنوعة للتسوق، وارتياد المطاعم، والمراكز التعليمية، ومرافق الرعاية الصحية. وستتوفر أيضاً للمقيمين إمكانية التمتع بمجموعة من وسائل الراحة.

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