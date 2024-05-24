مركز دبي التجاري يطلق باقات تراخيص تجارية للعمل من المنزل بمجمع قرية إكسبو السكني

المصدر: دبي ـ البيان

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أطلق مركز دبي التجاري العالمي، باقات تراخيص تجارية للعمل من المنزل في «قرية إكسبو» المجمع السكني الحيوي التابع للمركز في مدينة إكسبو دبي، وذلك في خطوة رائدة ترسم ملامح مستقبل العمل.

وتم تصميم الباقات الجديدة لتلبية احتياجات مجتمع رواد الأعمال المتنامي في دبي، بما يخدم أصحاب الأعمال الجدد، والشركات الناشئة، ورواد الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتيح لهم الباقات الحصول على ترخيص تجاري من المنطقة الحرة التابعة لمركز دبي التجاري العالمي، إضافة إلى تأشيرات الموظفين، بناءً على عقد إيجار سكني ودون الحاجة لدفع التكاليف المرتبطة باستئجار مكتب مخصص. وتعكس هذه الخطوة المكانة المتنامية لدبي كواحدة من أفضل مدن العالم للعمل والعيش.

وتم تطوير باقات العمل من المنزل لمواكبة التوجه العالمي المتزايد المتمثل في استخدام أنظمة العمل المرن، حيث تلبي احتياجات رواد الأعمال الباحثين عن نهج أكثر تنوعاً لإنشاء الأعمال وتأسيس الشركات الجديدة. وتعتبر قرية إكسبو، الواقعة في قلب مدينة إكسبو دبي، وجهة مثالية لدعم الجيل القادم بنظام العمل الهجين وثقافة العمل من المنزل.

ويمكن لسكان قرية إكسبو التنقل يومياً إلى مناطق الأعمال القريبة منهم مثل مجمع دبي للاستثمار، وجافزا، ومركز دبي للسلع المتعددة، ومدينة دبي للإنترنت، من دون استخدام السيارات، وذلك بفضل البنية التحتية القوية للنقل العام والخاص، والتي تتضمن مترو دبي، ومطار آل مكتوم الدولي. وتوجد حالياً 4 باقات حصرية لقرية إكسبو، تشمل جميعها عضوية في مركز الأعمال المشترك «وورك هب قرية إكسبو».

وقال عبد الله البنا، نائب رئيس العمليات التنظيمية للمنطقة الحرة في سلطة مركز دبي التجاري العالمي: «توفر هذه الباقات فرصة مميزة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة القاطنين في قرية إكسبو والراغبين في دخول السوق المحلية، من خلال منظومة أعمال تنافسية ومنظمة تساعدهم على بناء وتطوير أعمالهم بنجاح، وستسهم هذه الخطوة في استقطاب رواد أعمال جدد وتوفير فرص اقتصادية إقليمية مميزة في قرية إكسبو التي تشهد نمواً اقتصادياً وتطوراً كبيراً».

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