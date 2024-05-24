«إيجل هيلز» تستثمر 12 مليار درهم في مشروع عقاري في لاتفيا

المصدر: ريغا - لاتفيا - وام

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أعلنت شركة «إيجل هيلز» الإماراتية، أمس، إطلاق مشروعها العقاري «ريغا ووترفرونت» في ريغا عاصمة جمهورية لاتفيا، باستثمارات تربو على 3 مليارات يورو (12 مليار درهم).

ويضم المشروع مجموعة واسعة من المباني السكنية تضم نحو 8 آلاف وحدة سكنية تتسع لنحو 30 ألف شخص، إضافة إلى مجموعة فنادق وأكثر من 1000 وحدة ضيافة، وميناء للسفن واليخوت، ومركز تسوق وساحات عامة خضراء.

وتم الإعلان عن المشروع في عاصمة لاتفيا، بحضور معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد الصايغ، وزير دولة، ومحمد العبار، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «إيجل هيلز»، إضافة إلى كبار الشخصيات والمستثمرين من الإمارات وجمهورية لاتفيا.

وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، عمق الروابط الثنائية التي تجمع الإمارات ولاتفيا، مشيراً إلى أن علاقات البلدين التجارية والاستثمارية تشهد حالياً زخماً كبيراً، لافتاً إلى أن مشروع «ريغا ووترفرونت» يعكس عمق الروابط الثنائية، حيث تعد لاتفيا وجهة اقتصادية واعدة وشريكاً تجارياً واستثمارياً مهماً لدولة الإمارات على مستوى منطقة البلطيق، إذ تستهدف الدولتان تعزيز التعاون في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

بدوره، أكد معالي أحمد الصايغ، أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ولاتفيا شهدت تقدماً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، في إطار إبرام العديد من اتفاقيات التعاون الهادفة إلى دعم الفرص لمجتمعي الأعمال بين الجانبين، مشيراً إلى أن هذا المشروع الذي جرى إطلاقه باستثمارات إماراتية يعكس الحرص المشترك على تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، خصوصاً في ظل النمو المتواصل في العلاقات الثنائية بين الدولتين.

من جهته، قال محمد العبار، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «إيجل هيلز»، إن المشروع يمثل انعكاساً للرؤية الاستراتيجية لتطوير لاتفيا والعاصمة ريغا وتأهيلها لتصبح المركز الجديد لأوروبا، مشيراً إلى أن مخطط المشروع يعد بمثابة شهادة التزام من «إيجل هيلز» لتطوير المجتمعات مع المحافظة على الطبيعة.

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