مشروع جديد لـ«بن غاطي» على الواجهة البحرية بالخليج التجاري بـ 3 مليارات

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت بن غاطي للتطوير العقارية، إطلاق مشروع «وان باي بن غاطي» الذي تقدر تكلفته بـ3 مليارات درهم. وسيتم الكشف عن تفاصيل المشروع الاثنين المقبل في نادي يخوت بولغري، جميرا. ويتميز المشروع الضخم بموقعه على الواجهة البحرية في منطقة الخليج التجاري في دبي.

ويقع المشروع بالقرب من مجموعة من المشاريع السكنية التابعة للعلامات التجارية الفاخرة والتي نفذتها شركة بن غاطي، بما في ذلك بوغاتي ريزيدنسز من بن غاطي، ومشروع مرسيدس بنز بليسز- بن غاطي. ويضم المشروع العديد من وسائل الراحة، بما في ذلك مجموعة من أحواض السباحة المخصصة للكبار والأطفال، إلى جانب مرافق رياضية متنوعة.

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