سفلز: القطاعان المكتبي والصناعي في أبوظبي يشهدان نمواً قوياً

المصدر: أبوظبي - البيان

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أظهرت أحدث التقارير الصادرة من شركة سَفِلز، أن إمارة أبوظبي شهدت ازدهاراً في الربع الأول من العام الجاري في القطاعين المكتبي والصناعي، وجاء ذلك نتيجة النمو الاقتصادي المضطرد والاستثمارات الاستراتيجية، واستمرار توافد المستثمرين والمتخصصين الأجانب على العاصمة. وأسهمت هذه العوامل في زيادة الطلب على المساحات المكتبية التجارية، وكان ذلك انعكاساً للأداء غير النفطي القوي بنسبة 9.1%، وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1% في 2023 مقارنة بالعام 2022.

وشهد سوق المكاتب في أبوظبي، نمواً ملحوظاً في الربع الأول من العام 2024، وجاء ذلك مدفوعاً بتوسع الأنشطة غير النفطية في الإمارة، التي استحوذت على ما نسبته 52.8% من إجمالي الاقتصاد في العام 2023. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 7.7% في الربع الثالث من العام ذاته.

ويواصل القطاع الصناعي ازدهاره، مدعوماً بالمبادرات الاستراتيجية مثل استراتيجية أبوظبي الصناعية، ومبادرة «اصنع في الإمارات». وأظهر الاقتصاد غير النفطي نمواً قوياً بنسبة 9.1%، ما أسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1% في العام 2023.

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