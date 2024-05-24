«نيلكانث كيبلز» تتوسع عالمياً عبر افتتاح مصنع بـ 130 مليون درهم بمدينة دبي الصناعية

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت شركة «نيلكانث كيبلز» لصناعة الكابلات في زامبيا، مصنعها المجهز بأحدث المرافق والمعدات في مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم. يأتي ذلك تماشياً مع مبادرة «اصنع في الإمارات»، وانطلاقاً من الدور المحوري للقطاع الصناعي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، ويبلغ حجم الاستثمار في هذا المصنع الذي يمتد على مساحة 503 آلاف قدم مربعة 130 مليون درهم، وسيوفر أكثر من 200 فرصة عمل جديدة.

حضر افتتاح المصنع عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، إضافة إلى نخبة من المسؤولين وكبار الشخصيات.

وأكد عمر السويدي، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تدعم بشكل رئيسي تعزيز بيئة الأعمال الصناعية والجاذبية الاستثمارية لهذا القطاع الحيوي، الذي يحظى بالعديد من الممكنات والحوافز النوعية، وتعمل الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين مثل مدينة دبي الصناعية على إبراز الفرص الاستثمارية النوعية للشركاء والمستثمرين من الإمارات ومختلف أنحاء العالم.

وقال سعود أبو الشوارب: «نرحب بانضمام «نيلكانث كيبلز» إلى وجهتنا الصناعية المزدهرة والمتنامية، حيث يأتي افتتاح مصنعها انسجاماً مع رؤيتنا الطموحة لتوفير بيئة عمل صناعية متكاملة تسهم في إنتاج المستلزمات الصناعية الأساسية مثل الكابلات، لتعزيز نمو القطاع الصناعي الوطني والارتقاء بالمنتجات المصنوعة في الدولة وتصديرها إلى أسواق إقليمية وعالمية جديدة، تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33، واستراتيجية مشروع 300 مليار، ومبادرة اصنع في الإمارات».

وسيقوم المصنع بإنتاج الموصلات وكابلات الأجهزة ذات الجهد المنخفض والمتوسط، علماً أن قدرته الإنتاجية تبلغ 20 ألف طن متري سنوياً، بما في ذلك 13 ألف طن متري من النحاس و7 آلاف طن متري من الكابلات الكهربائية المصنوعة من الألمنيوم سنوياً.

وتطمح شركة «نيلكانث كيبلز»، إلى تقديم خدماتها لمجموعة واسعة من العملاء ضمن قطاعات النقل والتوزيع والنفط والغاز والبناء والأسمنت والصلب والبنية التحتية وصناعة المعادن، في مناطق جغرافية متعددة، تشمل دولة الإمارات ودول الخليج وجنوب آسيا وأفريقيا، من خلال مصنعها الجديد.

وتنضم الشركة إلى وجهة صناعية مزدهرة تضم أكثر من 1000 عميل من أبرز الشركات المحلية والإقليمية والعالمية، وما يزيد على 300 مصنع قائم في مدينة دبي الصناعية. وستستعرض المدينة مجموعة من الشركات المتميزة في القطاع وذلك على هامش فعاليات منتدى «اصنع في الإمارات».

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