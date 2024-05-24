«وصل» تطلق مشروع «ون بي تاور» على شارع الشيخ زايد

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «وصل»، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في إمارة دبي، إطلاق وتطوير مشروع «ون بي تاور» الفاخر على شارع الشيخ زايد. ويشغل المشروع موقعاً استراتيجياً حيوياً، ويتمتع بإطلالة على أفق دبي وقناة دبي المائية في منطقة الخليج التجاري. ومن المقرر إطلاق المبيعات يومي 29 و30 مايو الجاري.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قد اطلع على مخطط المشروع الذي يأتي في إطار مبادرة «وقف المليار وجبة» مارس الماضي.

ومن المقرر إنجاز البرج خلال الربع الثاني من العام 2028، ويتألف من وحدات سكنية موزعة على 48 طابقاً، منها شقق بغرفة وغرفتين وثلاث غرف وأربع غرف وخمس غرف نوم، بالإضافة إلى شقق الدوبليكس المكونة من غرفتين وثلاث غرف وأربع غرف نوم وشقة البينتهاوس.

وصممت شركتا UN Studio وSIEC Consultants البرج بالتعاون مع وصل، وتعرف الشركتان بتصاميمهما المميزة وأعمالهما المعروفة حول العالم، ومنها مطار امالا الدولي في السعودية وتياترو مول في جدة. وكانت قد صممت شركة UN Studio سابقاً أحد أكثر أبراج وصل تميزاً وهو برج وصل، وأحد أكثر الأبراج استدامة وأطول الأبراج المكسوة بألواح من السيراميك على شكل زعانف في العالم.

وقال محمد البحر، مدير إدارة الأعمال في وصل:«ينضم ون بي تاور إلى محفظة دبي للأبراج الفاخرة والمميزة، ويرمز إطلاق هذا البرج إلى قوة القطاع العقاري في دبي وتزايد الطلب على المشاريع الفخمة، وهو رمز للطموح والابتكار في تصميمه».

ويتجلى تصميم البرج الاستثنائي في قمة الإتقان بأدق التفاصيل، حيث يستقبل البهو بسقفه المرتفع والأعمدة الشاهقة، الزوار ويرحب بهم بمستويات عالية من الرفاهية. ويستمتع سكان البرج بإطلالات بانورامية على حديقة الصفا، وقناة دبي المائية، والبحر، ويوفر مساحات رحبة ومرافق تلبي مختلف احتياجاتهم، بدءاً من الصالة الرياضية المجهزة بأحدث المعدات، وغرف اليوغا، إلى بركة السباحة وغرف للعب الأطفال.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز