«دي إتش إل» إكسبرس تفتتح مركزاً لوجستياً في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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دشنت شركة «دي إتش إل» إكسبرس، المزود العالمي للخدمات اللوجستية السريعة، مركزاً متكاملاً للخدمات اللوجستية بمطار زايد الدولي في أبوظبي، وذلك بهدف تعزيز مكانتها كلاعب لوجستي رئيسي على صعيد دولة الإمارات. وقد شهد التدشين الرسمي للمنشأة حضور عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين.

وعلى مدى 15 عاماً، تم استثمار 48.3 مليون دولار لإنشاء المركز في مقر الشحن المستقبلي التابع للمطار، الذي من شأنه أن يدعم مساعي شركة «دي إتش ال» الرامية إلى ترسيخ إمارة أبوظبي كمركز تجاري دولي رائد. ويعمل في المنشأة الجديدة فريق مؤلف من 210 موظفين> كما أنها تضم بوابة استيراد وتصدير ومركزين للخدمات واللوجستيات وشبكة طرق.

وقال نور سليمان الرئيس التنفيذي لشركة «دي إتش إل» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: هذه المنشأة المتطورة تؤكد التزام شركة «دي إتش إل» تجاه دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويمتد المشروع على مساحة قدرها 20,000 متر مربع، مع مساحة بناء تبلغ 10,800 متر مربع مع إمكانية إضافة توسعة لزيادة السعة بنسبة تصل إلى 150%.

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