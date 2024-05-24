مصرف أبوظبي الإسلامي يحصد 4 جوائز من «يوروموني»

المصدر: أبوظبي - البيان

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فاز مصرف أبوظبي الإسلامي بأربع جوائز خلال حفل توزيع جوائز يوروموني العالمية 2024. وحصل المصرف هذا العام على جوائز «أفضل مصرف إسلامي على مستوى العالم في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية»، و«أفضل مصرف إسلامي في الشرق الأوسط»، و«أفضل مصرف إسلامي محلي في دولة الإمارات»، و«أفضل مصرف في الإمارات في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات» عن فئة التميز.

وقال محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: «نفخر بحصولنا على هذه الجوائز المرموقة تقديراً لجهودنا الدؤوبة وحرصنا على إحداث تأثير إيجابي على مجتمعنا وبيئتنا. ويشكل هذا التكريم دليلاً ملموساً على مستوى الجهد الجماعي والتفاني في فريق مصرف أبوظبي الإسلامي، انطلاقاً من التزامنا بتقديم حلول مصرفية مبتكرة وجهودنا المتواصلة للحفاظ على أعلى معايير النزاهة والشفافية وأرقى الممارسات التي تركز على المتعاملين كأولوية في كافة أنشطتنا وعملياتنا».

وتتمحور إنجازات المصرف في قطاع الخدمات المالية الإسلامية حول التزام المصرف بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، والتركيز على المتعاملين والابتكار. وتحتفي جوائز يوروموني السنوية للتميز كل عام بالمؤسسات المصرفية التي تقدم أداءً متميزاً لتلبية احتياجات المتعاملين المتغيرة. أما برنامج جوائز يوروموني في مجال التمويل الإسلامي فيكرّم المؤسسات المالية الإسلامية التي تركت تأثيراً قوياً في أسواق عملها، وأسهمت في النهوض بسوق الخدمات المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي.

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