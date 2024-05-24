3 أسهم تستحوذ على نصف سيولة سوق دبي

المصدر: دبي ـ محمد عباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

استحوذت 3 أسهم في سوق دبي المالي على أكثر من نصف السيولة، بما يعادل 53 % من السيولة الإجمالية للسوق البالغة 349.15 مليون درهم في تداولات أمس، وهي «إعمار العقارية» و«الخليج للملاحة» و«دبي الإسلامي» بسيولة ناهزت 185.2 مليون درهم. وتماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 4000 نقطة في ختام تداولات أمس، ليغلق مؤشر السوق عند 4023.64 نقطة، منخفضاً بـ0.84 %.

وقفز سهم «الوطنية الدولية القابضة» بالحد الأقصى مغلقاً عند 1.32 درهم، ليقود ارتفاعات 8 أسهم بالسوق، وصعدت في سوق دبي أسهم بنك السلام - البحرين 2.4 %، ودو 1.9 %، وأرامكس 1.89 %، وتكافل الإمارات 1.85 %.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 8889.76 نقطة متراجعاً 0.93 %. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 188.9 مليون درهم في جلسة أمس، تلاه «أدنوك للحفر» جاذباً 161.9 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 90.4 مليون درهم. وتضمنت الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم مجموعة أرام 5.6 %، وإيزي ليس 2.6 %، وأدنوك للحفر 1.7 %، وأدنوك للتوزيع 1.4 %.

السيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة قاربت 1.6 مليار درهم في ختام جلسة أمس، موزعة بواقع 1.24 مليار درهم في سوق أبوظبي، و349.15 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 368.3 مليون سهم عبر تنفيذ 34.98 ألف صفقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز