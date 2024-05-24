دعوة أصحاب التراخيص الصادرة يناير وفبراير للتسجيل في ضريبة الشركات قبل 31 مايو

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب مُجدداً ضرورة إسراع الخاضعين لضريبة الشركات ذوي التراخيص الصادرة خلال شهري يناير وفبراير (بغض النظر عن سنة صدور التراخيص)، والأشخاص الاعتباريين الذين لم يكن لديهم ترخيص في 1 مارس الماضي، بالإسراع بتقديم طلبات التسجيل في ضريبة الشركات قبل يوم الجمعة 31 مايو الجاري لتجنُّب مُخالفة التشريعات الضريبية، والتعرض للغرامات الإدارية المُترتبة عليها.

وشددت الهيئة في بيان صحفي أعلى أهمية الالتزام بقرار الهيئة رقم (3) لسنة 2024 في شأن المدة المحددة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات والأعمال للقيام بتقديم طلبات التسجيل خلالها، مُشيرة إلى أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023 في شأن الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، يتم تطبيق غرامات إدارية على الخاضعين للضريبة غير المُلتزمين بتقديم طلبات التسجيل خلال المُدد الزمنية المُحدَّدة في قرار الهيئة المُشار إليه بهذا الشأن لكل فئة من فئات الخاضعين لضريبة الشركات.

وأوضحت الهيئة أن الفترات الزمنية المُحدَّدة للقيام بتقديم طلبات تسجيل الخاضعين لضريبة الشركات تشمل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين (المُقيمين وغير المُقيمين).

وأشارت إلى أن التسجيل لضريبة الشركات مُتاح عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة من خلال 4 خطوات رئيسية تستغرق نحو 30 دقيقة، مُشيرة إلى أنه في إطار التسهيلات الإجرائية التي تقدمها الهيئة للخاضعين للضريبة فإنه بإمكان المُسجَّل لضريبة القيمة المضافة أو للضريبة الانتقائية الدخول مباشرة إلى حسابه عبر منصة «إمارات تاكس»، ثم استكمال طلب التسجيل لضريبة الشركات وتقديم المستندات المطلوبة ليتمكن بعد الموافقة على طلب التسجيل من الحصول على رقم تسجيل لأغراض ضريبة الشركات.

وأوضحت الهيئة أن الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات غير المُسجَّلين عليهم القيام بإنشاء ملف تعريف مُستخدِم جديد، حيث يُمكن للمستخدمين الجُدد الوصول إلى منصة «إمارات تاكس» باستخدام الرابط https://eservices.tax.gov.ae/ وإنشاء حساب عن طريق التسجيل باستخدام البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، وبمجرد إنشاء ملف تعريف المستخدم، يمكن استكمال التسجيل من خلال تحديد الشخص الخاضع للضريبة، وتحديد خيار التسجيل لضريبة الشركات، ومتابعة التسجيل بسهولة.

وأتاحت الهيئة خدمة تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات من خلال العديد من مراكز تقديم الخدمات الحكومية المنتشرة في إمارات الدولة، حيث يمكن للخاضع للضريبة أن يقوم بتقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات بمُساعدة المختصين في هذه المراكز التي تقدم خدماتها إلكترونياً وفقاً لمعايير الخدمات الحكومية المُميَّزة بإشراف كوادر مُؤهَّلة ومُدرَّبة.

وبعد استكمال إجراءات تقديم الطلب والتأكد من صحة البيانات المُدخلة إلكترونياً في مركز تقديم الخدمة، يقوم المُختصون في الهيئة بمراجعة الطلب داخلياً، ثم يتلقى مُقدَّم الطلب رقم التسجيل الضريبي الخاص به عبر بريده الإلكتروني المُدرج في طلب التسجيل لضريبة الشركات.

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