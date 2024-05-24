«اللولو» تفتتح أحدث متاجرها في الشوامخ سنترال مول بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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عززت مجموعة اللولو من حضورها في إمارة أبوظبي، حيث كشفت عن أحدث وجهة للتسوق في سنترال مول بمنطقة الشوامخ، بضواحي مدينة أبوظبي.

وافتتح حميد المرزوقي، مدير مركز بلدية الوثبة - دائرة البلديات والنقل بأبوظبي، المتجر الجديد بحضور يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو وعدد من كبار الشخصيات.

ويضم مركز التسوق مجموعة مختارة من العلامات التجارية التي تشمل الصرافة وأجهزة الصراف الآلي ومنافذ المأكولات والمشروبات وصيدلية ومتجر المجوهرات وغيرها من المرافق مما يجعله وجهة متكاملة للبيع بالتجزئة.

ويمتد المستأجر الرئيسي لولو هايبر ماركت على مساحة 85000 قدم مربعة. ويضم المتجر الجديد مجموعة مختارة من المنتجات الفاخرة من جميع أنحاء العالم، والأطعمة الطازجة في قسم الأطعمة الساخنة، والمخابز، والإلكترونيات، والاحتياجات المنزلية وغيرها الكثير.

وقال حميد المرزوقي: دائماً ما ندعم نوع الشراكات التي تخدم المجتمع، ولولو معروفة بالشراكة الكبيرة مع كافة الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، وهو المستثمر لهذا الموقع اليوم لخدمة أفراد المجتمع الموجود به.

وقال يوسف علي موسليام: «كجزء من خطتنا التوسعية، نمضي على قدم وساق لفتح متاجر هايبرماركت جديدة في جميع أنحاء الإمارات في السنوات المقبلة، الأمر الذي سيضيف المزيد من فرص العمل إلى الأيدي العاملة المحلية.

وفي إمارة أبوظبي وحدها، نخطط لافتتاح سبعة متاجر هايبرماركت جديدة بحلول العام المقبل، خاصة في الضواحي والمناطق النائية. ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات، وسنواصل دعم استراتيجيات التنمية المستدامة».

حضر الافتتاح سيفي روباوالا، الرئيس التنفيذي لمجموعة اللولو، وأشرف علي موسليام، المدير التنفيذي، وأبو بكر تي، مدير لولو أبوظبي، وأجاي كومار، المدير الإقليمي لولو أبوظبي.

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