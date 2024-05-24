«دبي للاقتصاد الرقمي» دعمت توسع 45 شركة في الإمارة

المصدر: دبي - البيان

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كشفت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن إنجازاتها الرئيسية خلال الربع الأول 2024، والتي تعكس مساهمتها في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) لترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الرقمي.

ودعمت الغرفة خلال الربع الأول من العام الجاري 45 شركة رقمية ناشئة ذات إمكانات واعدة لتأسيس وتنمية أعمالها في الإمارة. كما وقعت أربع مذكرات تفاهم مع شركاء جدد تتضمن حزماً من الخدمات والحلول المصممة لدعم الشركات التكنولوجية والرقمية التي تخطط لتأسيس وتوسيع عملياتها في دبي.

تدريب

وقامت الغرفة خلال الربع الأول من العام الجاري بتدريب 200 إماراتي ضمن مبادرة «طبّق في دبي» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتقودها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

تكريم

وشهد الربع الأول تكريم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، للفائزين بجوائز أولمبياد التطبيقات الذكية الذي تنظمه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي ضمن مبادرة «طبّق في دبي»، وذلك خلال الحفل الختامي لتوزيع جوائز الأولمبياد في متحف المستقبل، والذي تنافس فيه 12 مرشحاً تم اختيارهم من بين أكثر من 1,100 طلب مشاركة استقبله الأولمبياد. واستحوذت المشاركات الدولية من 64 دولة على 30 % من طلبات المشاركة، في حين استحوذت المشاركات من الدولة على 70 % من الطلبات.

وتم اختيار247 فكرة للاشتراك في برنامج الأولمبياد والمنافسة ضمن فئات جوائزه الأربع، في حين وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بإطلاق النسخة العالمية من الأولمبياد لإتاحة المجال أمام مبتكري ومطوري التطبيقات الذكية من مختلف أنحاء العالم للمشاركة بشكل أوسع في النسخة القادمة.

تنمية القدرات

وتهدف مبادرة «طبّق في دبي» إلى تنمية قدرات الكوادر الرقمية الوطنية وتدريب 1000 مواطن إماراتي، بالتعاون مع القطاع الخاص لمضاعفة عدد مطوري التطبيقات في دبي إلى 3 أضعاف بحلول عام 2025، إضافة إلى دعم 100 مشروع وطني جديد من خلال طرح تطبيقاتهم في المتاجر الرقمية خلال العامين المقبلين.

فرص النمو

وتسعى المبادرة، التي تقودها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إلى الاستفادة من فرص النمو الجديدة في القطاع عبر إنشاء بنية تحتية رقمية قوية، ووضع إطار تشريعي يدعم تطوير التطبيقات، وتقديم حوافز حكومية لتسريع مسار نمو القطاع، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للغرفة. ونظمت الغرفة ضمن برنامج المبادرة جلسة تدريبية بالتعاون مع شركة «طلبات» لتعزيز المعارف الرقمية للمتدربين، وتسهيل حصولهم على الخبرات التقنية التي يحتاجونها لتطوير أفكارهم وتطبيقاتهم.

تكثيف الجهود

وقال محمد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «بينما تواصل دبي في ظل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعزيز منظومتها الرقمية المتقدمة، والارتقاء بتنافسيتها وجاذبيتها عالمياً، نحرص على تكثيف الجهود لدعم تطور البنية التحتية التكنولوجية في الإمارة لتصبح الأفضل على مستوى العالم، واستقطاب الشركات الرقمية وتحفيز نموها وازدهارها، وذلك في إطار المساهمة الفعالة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) لتوليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً سيضيفها لاقتصاد دبي».

إكسباند نورث ستار

وقامت غرفة دبي مع مركز دبي التجاري العالمي بإطلاق أولى الحملات الترويجية الدولية لمعرض «إكسباند نورث ستار 2024»، الذي يعد أكبر فعالية للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم، والذي تستضيف الغرفة دورته المقبلة في دبي هاربر خلال الفترة من 13 وحتى 16 أكتوبر من العام الجاري. وانطلقت فعاليات الحملة الأولى للعام 2024 من بولندا، حيث نظمت على مدى يومين سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي استضافها مقر شركة جوجل في العاصمة البولندية وارسو. وتم عقد 22 اجتماعاً بمشاركة 150 شركة تكنولوجية بولندية.

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