4.7 مليارات دولار تبادل تجاري بين الإمارات وهونغ كونغ بالربع الأول

المصدر: دبي - البيان

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بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وهونغ كونغ 4.726 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجاري بزيادة نسبتها 11.2 % عن الفترة ذاتها من العام 2023، وبلغ إجمالي الصادرات خلال الفترة نفسها 3.696 مليارات دولار فيما بلغت قيمة الواردات 1.029 مليار دولار، بحسب ما أكد الدكتور باتريك لاو، نائب المدير التنفيذي لمجلس تنمية تجارة هونغ كونغ.

جاء ذلك خلال المنتدى الذي عقد في دبي، بتنظيم من وزارة العدل في حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ومجلس تنمية تجارة هونغ كونغ ومكتب هونغ كونغ التجاري والاقتصادي في دبي، بالتعاون مع غرف دبي، واستقطب أكثر من 300 مشارك من القطاعات القانونية والاقتصادية والقطاعات الأخرى.

وفي حديثه خلال المنتدى الذي حمل عنوان «هونغ كونغ - بوابة القانون العام للشركات الإماراتية الراغبة بدخول الصين وما بعدها»، أكد بول لام تينغ- كووك، وزير العدل في حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، أن هونغ كونغ لطالما وُصِفَت بأنها «حلقة وصل متميزة» و«قيمة مُضَافَة فريدة» بين الصين والبلدان خارج الصين، مُسلطًا الضوء على الخدمات القانونية التي تقدمها هونغ كونغ .

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