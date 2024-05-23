لا تفوّتوا «التخفيضات الكبرى» لدى «مفروشات الحذيفة»

المصدر: البيان

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"مفروشات الحذيفة"، العلامة التجارية الرائدة في عالم الأثاث، والتي تقوم فلسفتها على إعادة التعريف بمفهوم التصاميم المعاصرة، أعلنت عن إطلاقها "التخفيضات الكبرى" التي طال انتظار محبّي المفروشات المنزلية وقطع الأثاث والديكور الداخليّ لها، داعيةً عملاءها في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الاستفادة من هذا الحدث الذي يُقام لمرتين فقط في كل عام، حيث يمكنهم الاستمتاع بتخفيضاتٍ لم يسبق لها مثيل، من 31 مايو حتى 2 يونيو 2024، لدى زيارتهم متاجرها في دبي والشارقة وأبو ظبي، وكذلك عبر موقعها الإلكتروني.

لا تشكل "التخفيضات الكبرى" من "مفروشات الحذيفة" فرصةً استثنائية للاستفادة من خصوماتٍ مذهلة فقط، بل توفّر لعملائها تجربةً متكاملة تأخذهم في رحلةٍ غير مسبوقة إلى عالمٍ مليءٍ بأحدث المفروشات وقطع الأثاث الداخلية والخارجية.

بانتظاركم تخفيضاتٌ استثنائية تصل حتى 80% على تشكيلةٍ واسعة من المفروشات والأكسسوارات الرائعة، تشمل الأرائك بأشكالها المتعدّدة، وطاولات ومستلزمات غرف الطعام، وأطقم غرف النوم، وقطع الأثاث الخارجية، والكثير غيرها. استفيدوا من هذه الخصومات لإعادة تصميم مساحات المعيشة داخل بيوتكم، وكذلك لإضفاء لمسةٍ مشرقة من الأناقة على جلساتكم الخارجية، مع قطعٍ ذات تصاميم فاخرة وموادّ عالية الجودة، بأسعارٍ لا تُضاهى.

في تعليقه على هذا الحدث الذي يترقّبه الجميع، "تأتي "التخفيضات الكبرى" من "مفروشات الحذيفة" في الوقت المناسب تماماً لتمنح الجميع الفرصة المثالية لتجديد منازلهم ونشر الجمال والفخامة في أرجائها، من خلال مفروشاتٍ وقطع أثاثٍ وديكور تنفرد بتصاميمها الرائعة والمبتكرة، وبجودة موادّها، وبالخبرة في تصنيعها، وكذلك بأسعارها الاستثنائية التي يوفّرها هذا العرض الذي نقدّمه لعملائنا مرتين في كل عام. كما تشمل "التخفيضات الكبرى" مجموعةً مختارة من الأكسسوارات المتنوّعة، بدءاً من المصابيح الأنيقة وصولاً إلى قطع السجّاد الرائعة، لتلاقي جمال قطع الأثاث الرائعة وتتكامل مع حضورها الآسر، وتمنح كل بيتٍ لمسةً إضافية من الفخامة".

استفيدوا من "التخفيضات الكبرى" لدى "مفروشات الحذيفة"، وبادروا بزيارة متاجرها في كلّ من دبي والشارقة وأبوظبي، أو زوروا موقعها الإلكتروني، لتعيشوا تجربة تسوّق استثنائية.



حول "مفروشات الحذيفة":

تأسست "مفروشات الحذيفة" في العام 1976، وسرعان ما تحوّلت إلى الاسم الأبرز والأكثر شهرةً في عالم المفروشات وقطع الأثاث في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، بفضل التزامها الراسخ بالجودة والحِرفية والتصاميم الدائمة الابتكار. تمتلك "مفروشات الحذيفة" خبرةً تمتد إلى أكثر من 4 عقود، حوّلتها من بداياتٍ متواضعة ولكن ذات رؤية طليعية، إلى علامةٍ تجارية محليّة تعني الابتكار ومواكبة التطوّر، من خلال تصاميم متنوّعة كلاسيكية وعصرية.

تقدّم "مفروشات الحذيفة" تشكيلةً واسعة من قطع الأثاث المصمّمة خصيصاً لترضي الأذواق المختلفة لعملائها، وتنفرد بتصاميمها المبتكرة ومتانتها، مع استخدام موادّ عالية الجودة وتقنياتٍ حديثة ومتميزة في تنفيذها بحٍرفية عالية، ما يضمن الراحة والجاذبية والجمال في كل بيت. إذا كنتم ترغبون في تأثيث منزلكم بطريقةٍ عصرية وعملية ومريحة، أو تخططون لتجهيز مساحة كبيرة للأعمال التجارية، توفّر لكم "مفروشات الحذيفة" الحلول العملية المصمّمة بدقّة لتلبية جميع متطلباتكم. زوروا صالات عرض "مفروشات الحذيفة" المنتشرة في مواقع استراتيجية في كلّ من دبي والشارقة وأبوظبي، لتستكشفوا التشكيلات الرائعة والمتنوّعة التي تجسد الجمال المطلق، مع الحِرفية الاستثنائية التي تشكل السمة الأساس لهذه العلامة التجارية الرائدة.

"مفروشات الحذيفة"، الوجهة المثالية للراغبين في اختبار تجربةٍ رائعة في عالم تصميم الأثاث الفاخر، بفضل جمعها بطريقةٍ سلسة بين غنى الإبداع والتميّز في التنفيذ والجودة والمتانة والحرص على الانسجام المتكامل، تواصل مسيرتها المميّزة في تقديم الأفضل لعملائها، وتكريس موقعها الطليعيّ في عالم المفروشات.

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WhatsApp – 0505598758

Email: Eshop@huzaifa1.ae

www.alhuzaifa.com ( to shop online)

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