وصل تطلق أيقونة جديدة «ون بي تاور» على شارع الشيخ زايد

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أعلنت وصل، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في إمارة دبي، عن إطلاق وتطوير المشروع الفاخر "ون بي تاور" (One B Tower) الواقع على شارع الشيخ زايد والذي يمتاز بموقع استراتيجي حيوي، ويتمتع بإطلالة مبهرة على أفق دبي وقناة دبي المائية في منطقة الخليج التجاري. ومن المقرر أن تبدأ المبيعات يومي 29 و30 مايو الحالي.

يوفر هذا البرج المميز المقرر إنجازه خلال الربع الثاني من العام 2028، أسلوب معيشة يجمع بين المرافق العصرية الفاخرة وسحر الطبيعة. ويتألف من وحدات سكنية موزعة على 48 طابقاً، منها شقق بغرفة وغرفتين وثلاث غرف وأربع غرف وخمس غرف نوم، بالإضافة إلى شقق الدوبليكس المكونة من غرفتين وثلاث غرف وأربع غرف نوم وشقة البينتهاوس.

اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، على مخطط المشروع في شهر مارس الماضي، ويأتي هذا الشروع العقاري في إطار مبادرة "وقف المليار وجبة".

صممت شركتا UN Studio وSIEC Consultants البرج بالتعاون مع وصل ليكون أيقونة للرفاهية، حيث تعرف الشركتين بتصاميمهم المميزة وأعمالهم المعروفة حول أنحاء العالم، ومنها مطار امالا الدولي في المملكة العربية السعودية وتياترو مول في جدة. وكانت قد صممت شركة UN Studio سابقاً أحد أكثر أبراج وصل تميزاً وهو برج وصل، وأحد أكثر الأبراج استدامةً وأطول الأبراج المكسوة بألواح من السيراميك على شكل زعانف في العالم.

وتعليقاً على ذلك، علق محمد البحر، مدير إدارة الأعمال في وصل قائلاً: "ينضم ون بي تاور إلى محفظة دبي للأبراج الفاخرة والمميزة. ويرمز إطلاق هذا البرج إلى قوة القطاع العقاري في دبي وتزايد الطلب على المشاريع الفخمة، وهو رمزٌ للطموح والابتكار في تصميمه."

يتجلى تصميم البرج الاستثنائي في قمة الاتقان بأدق التفاصيل، حيث يستقبل البهو بسقفه المرتفع والأعمدة الشاهقة الزوار ويرحب بهم بمستويات لا تضاهى من صميم الرفاهية. يستمتع سكان البرج بإطلالات بانورامية آسرة على حديقة الصفا وقناة دبي المائية والبحر، ويوفر مساحات رحبة ومرافق تلبي مختلف احتياجاتهم. بدءاً من الصالة الرياضية المجهزة بأحدث المعدات وغرف اليوغا إلى بركة السباحة وغرف للعب الأطفال، فإن كل ما يضمه البرج مصمم ليوفر حياة متوازنة لسكانه.

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