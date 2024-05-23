«أمنيات» تبيع أغلى شقة «بنتهاوس» بـ139 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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سجّلت شركة «أمنيات» العقارية رقماً قياسياً جديداً من خلال بيع أحد شققها الـ«بنتهاوس» بسعر 139 مليون درهم، لتكون بذلك أغلى شقّة في منطقة برج خليفة في دبي.

وافتتح «ذا لانا» أبوابه رسمياً في أبريل 2024، وهو عبارة عن فندق وشقق سكنية فاخرة تُديرها مجموعة دورشيستر كوليكشن.

ويقع مشروع «ذا لانا ريزيدنسز، دورشيستر كوليكشن، دبي» في قلب «مراسي باي» الممتدّ على طول 12 كلم والمطلّ على الواجهة المائية، وتغطي الشقّة مساحة تفوق 16594 قدماً مربّعة.

وسبق أن باعت «أمنيات» شقة «بنتهاوس» فاخرة في مشروع «ون بالم جميرا، دورشيستر كوليكشن»، لقاء 102 مليون درهم عام 2017، التي كانت حينها إحدى أغلى الشقق العقارية في الإمارات.

وتلاها عام 2023 بيع «ذا سكاي بالاس» في مشروع آفا في نخلة جميرا، دورشيستر كوليكشن بسعر قياسي بلغ 220 مليون درهم.

يأتي ذلك بعد استحواذ شركة «أمنيات» على «مراسي باي مارينا» من شركة «الخليج التجاري»، في خطوة هي الأولى من نوعها للشركة.

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