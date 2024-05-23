2.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس أكثر من 2.2 مليار درهم تمت عبر 895 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 717 مبايعة بقيمة 1.75 مليار درهم، منها 64 مبايعة لأراضٍ، و527 مبايعة لوحدات سكنية و126 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت وادي الصفا 5 المبايعات من حيث القيمة بـ 217 مليون درهم عبر 53 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة رأس الخور الصناعية الأولى بقيمة 176 مليون درهم نتجت عن 70 صفقة، وثالثاً منطقة الخليج التجاري بـ 172 مليون درهم عبر 53 صفقة.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 216 مليون درهم تمت عبر 101 معاملة، منها 23 رهناً لأرض، و60 رهناً لوحدات سكنية، و18 رهناً لمباني، كما شهد السوق تسجيل 77 هبة بقيمة 238 مليون درهم.

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