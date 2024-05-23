كلية دبي للسياحة تختتم برنامجي «كفاءات الضيافة» و«تطوير»

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ممثلة في إدارة توطين القطاع، البرنامجين التدريبيين «كفاءات الضيافة» و«تطوير» من «نافس» لوزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك بالتعاون مع مجموعتي «جميرا»، و«عبدالواحد الرستماني»، بمشاركة 36 مواطناً ومواطنة.

وأقيم حفل تكريم دفعة «تطوير» في مقر الكلية، بينما تم منح شهادات التدريب لمنتسبي برنامج «كفاءات الضيافة» في فندق برج العرب، بحضور عدد من ممثلي الجهات المعنية.

وأعربت مريم المعيني، نائب الرئيس في كلية دبي للسياحة، عن بالغ سعادتها بختام البرنامجين بنجاح ومنح المشاركين فرصة حقيقية لتنمية المهارات وذلك برعاية من «نافس»، وهو ما يسهم في دعم استراتيجية التوطين في مختلف مجالات القطاع الخاص، وكذلك تنمية وتنويع الفرص الوظيفية المساهمة في اقتصاد الدولة.

وقالت منيرة الطاهر، نائبة عمليات الموارد البشرية والتوطين في مجموعة جميرا: «نسعى في مجموعة جميرا بشكل مستمر إلى استقطاب الكفاءات الوطنية من خلال خلق فرص عمل تمنح الشباب إمكانية التطور المهني في مختلف المجالات، بما يضمن لهم مستقبلاً مهنياً ناجحاً في قطاع الضيافة والسياحة».

من جانبها، قالت إيمان أحمد البستكي، رئيس قسم التوطين في مجموعة عبد الواحد الرستماني: «إن وجود هذه البرامج تساعد على توفير الخبرة وتطوير مهارات المواطن لخوض مجال العمل. ونشكر كلية دبي للسياحة على جهودها المتميزة في تأهيل منتسبينا من طلاب الدفعة الثانية لمجموعة عبد الواحد الرستماني الذين أشادوا بجهود طاقم العمل وتجهيزات التدريب».

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