«أسترا تك» تعتزم افتتاح مكتبها في «إنوفيشن هب» بـ«دبي المالي العالمي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «أسترا تك»، شركة التكنولوجيا المالية اعتزامها افتتاح مكتبها في دبي خلال يونيو المقبل في مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، لتصبح أكبر شركة في مجال التكنولوجيا المالية التي تنضم لمنظومة مركز دبي المالي العالمي المتنامية.

وتعزيزاً لطموحاتها في النمو، قامت الشركة بتوقيع مذكرة تفاهم مع مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي خلال أعمال النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية.

وقع الاتفاقية محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، وعبدالله أبو الشيخ، مؤسس مجموعة «أسترا تك» والرئيس التنفيذي لمنصة «بوتيم». ويضم مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي ما يزيد على 1.000 شركة عاملة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، بما يوفر منصة مثالية لمجموعة «أسترا تك» لتعزيز التواصل مع قادة القطاع المحليين والعالميين.

وقال عبدالله أبو الشيخ، مؤسس شركة «أسترا تك» والرئيس التنفيذي لمنصة «بوتيم»: «يعكس افتتاح المكتب الجديد في دبي في مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي الدور المهم الذي تلعبه مجموعة «أسترا تك» في تعزيز منظومة الابتكار والتطور التقني.

وتتمثل رؤيتنا المشتركة مع مركز دبي المالي العالمي في ترسيخ مكانة دولة الإمارات في المشهد التكنولوجي العالمي، وتأسيس أضخم منظومة تكنولوجية في المنطقة».

وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي: «منذ تأسيس مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، كانت مهمتنا في المركز تتمثل في إنشاء منظومة حيوية وبيئة محفزة على الابتكار والإبداع وتساهم في نمو وازدهار القطاعين التكنولوجي والمالي.

ويؤكد ترحيبنا بانضمام «أسترا تك» إلى مجتمعنا المتنامي من الشركات التزامنا المستمر بدعم الشركات الرائدة التي تعمل على إرساء معايير جديدة من شأنها المساهمة في تعزيز الابتكار والتقدم التكنولوجي».

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