الإمارات دبي الوطني يعلن الفائزين بعرض «صرف العملات الأجنبية والتجارة»

المصدر: دبي- البيان

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني أسماء الفائزين بالعرض الترويجي، الذي أطلقه لعملاء الخدمات المصرفية للأعمال، الذين يقومون بأي من معاملات التبادل التجاري أو تبادل العملات الأجنبية.

وقد أتاح العرض الذي استمر 4 أشهر، لـعملاء الخدمات المصرفية للأعمال، الذين يقومون بأي معاملات تبادل تجاري أو تبادل عملات أجنبية عبر تحويل العملات والتحويلات المالية، فرصة الفوز بجوائز شهرية تصل إلى 10 آلاف درهم.

كما حصل العملاء مقابل كل 5 معاملات على فرصة لدخول السحب على الجائزة الكبرى، وحظي عميل من عملاء الخدمات المصرفية للأعمال بفرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة مليون درهم، بينما حظي عميلان بمبلغ 250 ألف درهم لكل منهما، وحصل 5 فائزين على 100 ألف درهم لكل منهم.

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