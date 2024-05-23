«الإمارات الإسلامي» يصدر بنجاح أول صكوك مستدامة لأجل 5 سنوات بـ 750 مليون دولار

المصدر: دبي- البيان

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أعلن «الإمارات الإسلامي»، الانتهاء من التسعير الناجح لأول صكوك مستدامة بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، بما يمثل مرحلة مهمة في مسيرة المصرف في مجال الاستدامة وقطاع التمويل الإسلامي.

وتعد هذه أول صكوك مستدامة يتم إصدارها خارج دولة الإمارات وتأتي متوافقة مع المبادئ والإرشادات الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال، والبنك الإسلامي للتنمية، ومجموعة بورصة لندن للأوراق المالية بشأن الصكوك الخضراء والاجتماعية والمستدامة في أبريل 2024.

وشهد الإصدار ذو أجل الاستحقاق البالغ 5 سنوات طلباً قوياً من جانب المستثمرين من أسواق مختلفة وفاقت طلبات الاكتتاب فيه حجم المعروض بواقع 2.8 مرة. وأتاح سجل الطلبات القوي، الذي تجاوز 2.10 مليار دولار، للمصرف تقليص معدل العائد إلى 5.431% سنوياً، بفارق 100 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل خمس سنوات.

وتم إصدار صكوك الاستدامة بما يتماشى مع إطار التمويل المستدام لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني وبما يتوافق مع قواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية على النحو الذي أقرته لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لدى الإمارات الإسلامي.

وبهذه المناسبة قال فريد الملا، الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»: «يسر الإمارات الإسلامي أن يطلق أول صكوك مستدامة بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لأجل خمس سنوات، ما يؤكد التزامنا بالتمويل الإسلامي المستدام.

وانسجاماً مع رؤيتنا في أن نكون المصرف الرائد المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للمتعاملين والأفراد والمجتمعات، يلتزم الإمارات الإسلامي بالحد من تأثيره البيئي، وذلك تماشياً مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. وسيواصل المصرف جهوده في تعزيز التمويل الإسلامي المستدام، ودعم وتوجيه المتعاملين في اتخاذ قرارات مالية مستدامة، بما يعزز التزامنا ببناء مستقبل مستدام».

مرحلة مهمة

وقال محمد كامران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»: «إتمام عملية إصدار أول صكوك مستدامة على الإطلاق يمثل مرحلة مهمة في مسيرة المجموعة في مجال الاستدامة. وسيظل الإمارات الإسلامي ملتزماً بالتصدي للتغير المناخي من خلال تقديم حلول إسلامية مستدامة للمتعاملين تعطي الأولوية للحفاظ على البيئة وتدعم الاقتصاد منخفض الكربون».

ويساهم هذا الإعلان أيضاً في الجهود التي تبذلها مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني في مجال الاستدامة باعتبارها أحد الموقعين على تعهد اتحاد مصارف الإمارات الوطنية بحشد تريليون درهم للتمويل المستدام بحلول عام 2030.

وقامت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك ستاندرد تشارترد بدور المنسق العالمي المشترك لإصدار الصكوك، بينما قام مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بدور المدير الرئيسي المشترك للإصدار والمدير المشترك لسجل طلبات الاكتتاب. وقامت الإمارات دبي الوطني كابيتال بدور الوكيل الوحيد لهيكلة الاستدامة.

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