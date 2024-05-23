266 مليون درهم إيرادات «بنك ويو» في عامه التشغيلي الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن «بنك ويو» عن تحقيق نتائج قوية للسنة المالية 2023، بتسجيل إيرادات بقيمة 266.4 مليون درهم، وصافي ربح قدره مليونا درهم، لينهي بذلك عامه التشغيلي الأول بربحية ممتازة منذ إطلاقه في سبتمبر 2022.

وارتفعت ودائع العملاء إلى أكثر من 11 مليار درهم، بما يؤكد الثقة المتزايدة بخدمات المنصة. ويعزى هذا الإقبال بشكل رئيسي إلى شعبية حسابات الأعمال والأفراد التي استحوذت على حصة سوقية كبيرة في قطاعي الشركات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المصرفية للمستهلكين.

وقال سالم النعيمي، رئيس مجلس الإدارة: «نجحنا خلال أقل من عامين في بناء أسس قوية لمنصة مصرفية رقمية متقدمة تلبي تطلعات الأفراد والشركات إلى خدمات مالية ميسرة، بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، والرؤية الوطنية الأوسع لدولة الإمارات. ونحن ملتزمون بالإسهام في بناء اقتصاد رقمي مرن قائم على الابتكار، وواثقون من قدرتنا على تحقيق المزيد من النجاح والإنجازات في المستقبل».

وشهدت خدمات الأعمال تحسينات عدة، منها إطلاق الحسابات متعددة العملات، ونظام حماية الأجور، وتطبيق ويب مخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة، وقد اجتذبت هذه الحلول مجتمعة ما يزيد على 50000 عميل بنهاية العام.

ويجسد هذا النمو التزام المنصة بتوفير حلول مصرفية قوية تدعم احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. واستقطبت خدمات الأفراد منذ إطلاقها في يوليو 2023 أكثر من 40000 عميل، وتجاوزت ودائعها 6 مليارات درهم بحلول نهاية العام.

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