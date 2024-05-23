9.6 مليارات درهم إجمالي التغطيات الائتمانية لـ «الاتحاد لائتمان الصادرات» بنهاية 2023

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات تحقيق نمو بواقع 21 ضعفاً في إجمالي تغطياتها الائتمانية خلال 5 سنوات، ليبلغ 9.6 مليارات درهم مع نهاية العام 2023. جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية عقدت في مقر وزارة الاقتصاد، بحضور رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي للشركة، إلى جانب كبار مسؤولي الشركة.

وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «تسهم الاتحاد لائتمان الصادرات في تحقيق المستهدفات الطموحة للرؤى والاستراتيجيات الوطنية لإرساء دعائم نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً واستدامة، عبر توفير الأدوات الائتمانية الكفيلة بتسهيل وصول السلع الوطنية غير النفطية إلى الأسواق المستهدفة، وبما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031» وهدفها المتمثل في زيادة صادرات الدولة غير النفطية إلى 800 مليار درهم، ورفع حجم التجارة الخارجية غير النفطية لتبلغ 4 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.

وتُمثل النتائج القوية التي حققتها الشركة في 2023 وعلى مدار الأعوام الماضية، نتاجاً لاستراتيجيتها التنموية الطموحة، وتعكس تنامي أواصر التعاون بين دولة الإمارات وأبرز شركائها التجاريين الدوليين في ظل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة». مؤكداً التزام الشركة بمواصلة نهجها في توفير الحلول الائتمانية المبتكرة والمستدامة للمصدِّر الإماراتي.

وشملت تغطية «الاتحاد لائتمان الصادرات» ما نسبته 3.1% من صادرات الدولة غير النفطية والبالغة 441 مليار درهم خلال عام 2023، مقارنة بـ 1.9% في عام 2022، واستأثرت الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبةٍ فاقت ثُلثي المستفيدين.

وقالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «ننظر بثقة حيال قدرتنا على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، والمتمثلة في مضاعفة معدل نمو صادرات دولة الإمارات من خلال شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمقدار 7 أضعاف بحلول العام 2031».

وقدمت الاتحاد لائتمان الصادرات الدعم الائتماني للمُصدِّرين الإماراتيين ضمن 17 قطاعاً في أسواق 110 دول، حيث وصل إجمالي التغطية التأمينية للشركة إلى ما قيمته 14 مليار درهم من التجارة والاستثمارات غير النفطية خلال 2023، كما سجّلت الشركة زيادةً بنسبة 25% في وثائق التأمين الصادرة العام الماضي مقارنةً بعام 2022. وتعد هذه المؤشرات الإيجابية ثمرةً لتوقيع نحو 21 اتفاقية مع وكالات ائتمان الصادرات الحكومية حول العالم.

واستعرض التقرير إسهامات الشركة في تيسير وصول المصدرين في دولة الإمارات إلى التمويل، من خلال توفير تغطية تأمينية تجاوزت قيمتها 1.8 مليار درهم إماراتي للمؤسسات المالية على مدى السنوات الخمس الماضية.

وقدمت الشركة غطاءً ائتمانياً بقيمة 4.7 مليارات درهم للقطاع الصناعي في الدولة باعتباره رافداً رئيسياً للصادرات غير النفطية، فضلاً عن التزاماتٍ بلغت 1.4 مليار درهم في 2023.

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