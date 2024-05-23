3 أسهم تستحوذ على 33 % من سيولة سوق دبي

المصدر: دبي - محمد عباس

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شهد سوق دبي المالي، خلال جلسة أمس، تنفيذ 9 صفقات كبيرة مباشرة على سهم شركة «بي إتش إم كابيتال»، إذ تم تنفيذ الصفقات على 59.5 مليون سهم بقيمة 207.5 ملايين درهم بسعر تنفيذ 3.49 دراهم للسهم الواحد. كما شهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» بـ79.9 مليون سهم بسعر 0.388 درهم للسهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 31 مليون درهم.

واستحوذت 3 أسهم في سوق دبي المالي على 32.9% من السيولة الإجمالية البالغة 582 مليون درهم في تداولات أمس، وهي «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني»، و«دبي الإسلامي» بسيولة ناهزت 191.4 مليون درهم.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 4050 نقطة في ختام تداولات أمس، ليغلق مؤشر السوق عند 4057.87 نقطة، منخفضاً بـ0.42%، وقاد سهم «الرمز كوربوريشن» ارتفاعات 13 سهماً بالسوق، وصعدت في سوق دبي أسهم الإمارات ريم للاستثمار 1.57%، وسلامة 1.3%، وتبريد 1.27%.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 8972.99 نقطة متراجعاً 0.39%. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 195 مليون درهم في جلسة أمس، تلاه «أبوظبي الأول» جاذباً 102.1 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 81.4 ملايين درهم.

وتضمنت الأسهم الرابحة أسهم بنك أم القيوين الوطني 2.97%، وإي سفن 2.6%، ومنازل 2.5%، وأبوظبي التجاري 2.4%.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة قاربت 1.7 مليار درهم في ختام جلسة أمس، موزعة بواقع 1.09 مليار درهم في سوق أبوظبي، و582 ملايين درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 489.3 مليون سهم عبر تنفيذ 33.34 ألف صفقة.

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