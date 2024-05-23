بدور القاسمي تطلع على أداء «إيجل هيلز الشارقة» في ظل زيادة الطلب على العقارات

المصدر: الشارقة - البيان

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ترأست الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، الاجتماع السنوي لمجلس إدارة «إيجل هيلز الشارقة» لعام 2024، حيث أشادت بالقيمة الاجتماعية والعوائد الاقتصادية الكبيرة، التي أضافها المشروع المشترك بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وشركة «إيجل هيلز» العقارية، والذي يواصل التزامه بدفع عجلة التنمية في إمارة الشارقة، من خلال إطلاق المبادرات الرائدة والمتنوعة.

مشروعات

وشهد الاجتماع، الذي أقيم في «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار» بالشارقة، حضور محمد العبار، رئيس «إيجل هيلز»، وأحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وهشام إبراهيم، مدير عام مجموعة «إيجل هيلز».

وتضمن برنامج الاجتماع متابعة مستجدات المشروعات القائمة، التي يتم تنفيذها حالياً، ومراجعة نتائج أعمال العام الماضي وجوانبه المالية، بالإضافة إلى مناقشة ميزانية العام الجاري، وتقييم الأداء المالي خلال الربع الأول لعام 2024، كما ركز الاجتماع على الجدول الزمني للمشروعات القائمة، والتقدم الذي تم إحرازه في تطويرها، وحجم المبيعات، وغيرها من النقاط الرئيسة.

وناقش أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع التقدم المستمر، الذي تم إحرازه بشكل مطرد في مشروعات مثل «جزيرة مريم» و«وواجهة كلباء المائية»، حيث تم تشييد عدة مبانٍ في مشروع «جزيرة مريم»، الذي تبلغ ميزانيته 4 مليارات درهم، ومن المقرر تسليم الوحدات السكنية على مراحل انطلاقاً من العام الجاري حتى عام 2028، كما تم بيع 2500 وحدة، خلال الربع الأول من عام 2024، إلى جانب 500 وحدة سيتم إطلاقها قريباً.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى مستجدات مشروع «واجهة كلباء المائية»، الذي يمثل واحداً من أبرز مشروعات التنمية السياحية، بميزانية قدرها 1.5 مليار درهم، ويستهدف رفع معدل الإشغال الحالي إلى 80% بحلول نهاية العام الجاري.

أداء إيجابي

وناقش الاجتماع الجوانب المالية لعام 2023، واستعرض نمو الأداء الإيجابي على مدار السنوات الخمس الماضية، والذي تعزز بسبب ارتفاع طلب المستثمرين، وتبني الشركة لاستراتيجيات وممارسات تهدف إلى تعزيز التنمية والاستثمار في مشروعاتها، كما تناول الاجتماع تقييم الأداء المالي للربع الأول من العام 2024، بهدف تحقيق الأهداف المالية، واستعراض القطاعات، التي تغطيها ميزانية «إيجل هيلز الشارقة» للعام الجاري.

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