«كابسات» يبحث الحلول والتقنيات المبتكرة في الإعلام والترفيه

المصدر: دبي - البيان

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يواصل معرض «كابسات 2024»، الحدث المتخصص على مستوى الشرق الأوسط في مجالات المحتوى والبث والأقمار الصناعية والإعلام والترفيه، في يومه الثاني تسليط الضوء على الحلول والتقنيات والمفاهيم المبتكرة التي تعيد تشكيل صناعة الإعلام والترفيه. وحظي الحدث، بزيارة خاصة من زوه يونغلي، نائب وزير الإدارة الوطنية للإذاعة والتلفزيون في جمهورية الصين الشعبية (NRTA).

ومن المتوقع أن يستقطب «كابسات 2024» على مدار ثلاثة أيام، ما يزيد على 18 ألف زائر من مختلف القطاعات بمن فيهم المهندسون ومختصو الأنظمة المتكاملة والبث ضمن مجالات البث الرقمي والمحتوى والأقمار الصناعية، بالإضافة إلى مشتري وبائعي ومنتجي وموزعي المحتوى، حيث من المنتظر أن يكتسبوا رؤى شاملة حول مستقبل وسائل الإعلام والترفيه من خلال سلسلة من النقاشات الشيقة والمثيرة حول أحدث التطورات والفرص في هذا المجال.

ويستقطب المعرض في دورته الثلاثين، مجموعةً من المتحدثين البارزين في فعاليات المؤتمر المصاحب، بما في ذلك «كونغرس المحتوى» وقمة «سات إكسبو». ومن المقرر أن تتيح هذه الجلسات النقاشية فرصاً هامة لتمكين الحضور من مواكبة أحدث التقنيات والحلول الكفيلة بإحداث نقلةٍ نوعية في مجال الإعلام والترفيه.

واستقطبت قمة «سات إكسبو» خلال اليوم الثاني من معرض «كابسات 2024» حضوراً كبيراً، وسط حضور كبير من المؤثرين الدوليين في مجال تكنولوجيا الأقمار الصناعية والفضاء، بمن فيهم المخترعون والقادة والمسؤولون الحكوميون، ومجموعة واسعة من مقدمي الحلول المبتكرة.

واستقطب «كونغرس المحتوى» في اليوم الثاني من «كابسات 2024»، مختصين من قطاعات الإعلام والبث والتكنولوجيا لاستكشاف الاتجاهات والأفكار التي تؤثر على كيفية صناعة الأفراد للمحتوى والتواصل بشأنه وتحقيق الأرباح منه.

كما أطلق «كابسات» هذا العام البرنامج الحصري «سفراء العلامات التجارية» المتاح لقادة الأعمال الاستثنائيين، حيث تقوم مجموعة متميزة من الخبراء بتشكيل مشهد الإعلام والترفيه.

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