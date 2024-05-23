27 دولة تشارك بمعرض الفنادق في دبي 4 يونيو

المصدر: دبي- البيان

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كشفت دي إم جي إيفنتس، لتنظيم الفعاليات والمعارض، عن إقامة معرض الفنادق 2024 بين 4 و6 يونيو المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، مع تأكيد مشاركة 27 دولة تعتزم استعراض أحدث التوجهات والتقنيات الرامية إلى تعزيز مستويات التميز والكفاءة ونشر الوعي البيئي في مختلف مفاصل قطاع الضيافة على مستوى العالم.

ويحظى الحضور بفرصة الاستماع إلى خبراء القطاع والتواصل مع الجهات العارضة، التي تقدم حلولها الخاصة بالاستدامة ضمن فئات متنوعة، مثل تكنولوجيا الفنادق وخدمات الطعام وتجهيزات المطاعم. ونجح المعرض منذ انطلاقته قبل أكثر من 20 عاماً في تعزيز حضوره العالمي، ليصبح أكبر فعالية تجارية في المنطقة.

وتتناول دورة المعرض لهذا العام رؤى وأفكاراً متنوعة حول قطاع الضيافة المتطور، من ضمنها أحدث التوجهات التي تشمل الحلول المستدامة والصديقة للبيئة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المطابخ والتكنولوجيا المصممة لتحسين الكفاءة والأمان في مختلف العمليات، مع ضمان تحسين الإيرادات.

ويستقطب المعرض عدداً من الشركات المرموقة، مثل بورسلين رأس الخيمة، وإيفرستايل، وجولف إيجنو، وظفار العالمية.

ونظراً لشراكاتها المتعددة مع كبرى الفنادق، مثل ماريوت بونفوي ونيكي بيتش، تمكنت بي دبيليو تي آر، الشركة السويسرية المتخصصة في تعبئة المياه وفق تقنيات صديقة للبيئة، من الانتشار في دولة الإمارات.

من جانبه، قال هاريوم سينج، الرئيس التنفيذي لشؤون المبيعات في شركة ظفار العالمية في دولة الإمارات: «بما أن مشاركتنا هي ليست الأولى في المعرض، أستطيع القول إننا نجحنا في بناء علاقات قيمة مع الجهات الفاعلة بقطاع الضيافة. كما أسهمت مشاركتنا في المعرض في تعزيز مكانة علامتنا التجارية».

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